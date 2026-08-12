A- A+

GINÁSTICA RÍTMICA Brasil é candidato ao pódio no Mundial de Ginástica Rítmica e à classificação aos Jogos de 2028 Competição, que começa nesta quarta-feira com o individual, é a primeira seletiva olímpica

A corrida pela classificação olímpica à Los Angeles-2028 começa nesta quarta-feira para as atletas da ginástica rítmica. E após ter sido sede do Mundial da modalidade no ano passado, no Rio de Janeiro, o país chega como um dos favoritos ao pódio na 42.ª edição desta competição, em Frankfurt, na Alemanha.

O Mundial começa com as etapas classificatórias individuais, na quarta e quinta-feira. A primeira medalha a ser concedida será a do individual geral, na sexta-feira. Já no sábado e no domingo serão realizadas as provas do conjunto, além das finais individuais por aparelho.

Neste Mundial estarão em jogo três cotas individuais e três para conjuntos à LA-2028 — as vagas serão para os Comitês Olímpicos Nacionais e não para as atletas.

As demais vagas serão disputadas em 2027 e no primeiro semestre de 2028. Virão da Copa do Mundo 2026/2027 (uma vaga), do Mundial de 2027 (quatro vagas) e dos continentais de 2028 (uma vaga por continente), além da vaga do país-sede.

Ao todo, 102 ginastas e 42 conjuntos de 78 países estarão na disputa.

A técnica do conjunto do Brasil, Camila Ferezin, repetiu as principais convocadas nas últimas competições: Duda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Julia Kurunczi. No individual, as representantes do Brasil serão: Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre.



Bárbara Domingos será a única brasileira a disputar os quatro aparelhos. Foto: MeloGym/CBG



De olho na Olimpíada nos Estados Unidos, o conjunto brasileiro deixou para trás "Evidências" e "Samba do Brasil", do Mundial de 2025, no Rio, e agora aposta em músicas globais, como "Abracadabra" (Lady Gaga) e "Feeling Good" (Michael Bublé).

"Abracadabra" foi uma indicação do árbitro Leonardo Palitot à Camila. Também foi dele a ideia de se apresentar ao som de "Evidências", sucesso absoluto da seleção brasileira em casa.

As novas séries estrearam em abril, em etapa da Copa do Mundo no Uzbequistão, em Tashkent, e o Brasil saiu com a prata na série mista, três arcos e duas maças ("Abracadabra").

Nesta temporada, o conjunto obteve ainda uma prata (série cinco bolas), na etapa da Copa do Mundo, em Baku, e um ouro (conjunto geral) e uma prata (cinco bolas) na etapa de Milão, em julho, última competição antes do Mundial.

No mês anterior, no Rio, foi campeão no geral e nas séries de cinco bolas e mista, no Pan-Americano.

— "Feeling Good" é uma música com uma intensidade e uma sensualidade mais marcantes. Hoje temos um grupo preparado para sustentar essa proposta artística com segurança e personalidade. As meninas estão mais maduras, mais expressivas, e isso permite explorar novas camadas na coreografia. É um passo natural dentro do crescimento da equipe — disse Camila, na ocasião do lançamento da nova coreografia.

Camila Ferezin, técnica da ginástica rítmica feminina. Foto: Ricardo Bufolin / CBG

Entre os conjuntos, os três países que dominaram a última etapa da Copa do Mundo deste ano são os favoritos: Brasil, Rússia e China. Além destes, Alemanha e Israel chegam como fortes candidatos ao pódio, assim como o Japão, campeão mundial geral no ano passado, e Ucrânia, ouro na prova mista no Rio de Janeiro.

No individual, a atleta da casa, Darja Varfolomeev é a principal favorita, já que foi medalha de ouro em Paris-2024 e é a atual bicampeã mundial do individual geral — no Mundial passado, ela levou quatro ouros.



A alemã terá a forte concorrência de Sofia Raffaeli, da Itália, medalhista de bronze na última edição dos Jogos Olímpicos, e pentacampeã mundial em 2022. No ano passado, ela conquistou um ouro e dois bronzes no Mundial do Rio.

Além delas, destaque para Stiliana Nikolova, da Bulgária, que levou cinco medalhas mundiais em 2025, mas nenhum ouro. E ainda Taiisia Onofriichuk, da Ucrânia, campeã europeia no ano passado e quarta colocada em seu primeiro Mundial disputado, no ano passado.

Bárbara Domingos, ginasta brasileira. Foto: Loic Venance / AFP

Nesta terça-feira, após o treino de pódio individual, Bárbara Domingos, única do Brasil que fará os quatro aparelhos – arco, bola, maças e fita – e, portanto, estará na disputa do individual geral, comentou que está pronta mas mapeou ajustes nas apresentações:

— O treinamento de pódio me revelou alguns pontos de atenção. Isso é importante pois nessas horas ligamos o alerta. Os ajustes são pouquíssimos. É mais uma questão de atenção, de entrar leve e concentrada. Estou pronta.

Veja também