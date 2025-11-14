A- A+

FUTEBOL Brasil é cotado para receber turnê de pré-temporada do Barcelona em 2026, diz jornal Clube catalão analisa propostas de outros países da América do Sul, do Japão e dos Estados Unidos

O Barcelona estuda realizar sua turnê de verão de 2026 no Brasil, segundo informações do jornal Sport. A possibilidade está entre as várias opções avaliadas pelo clube, que também recebeu propostas de outros países da América do Sul, do Japão e dos Estados Unidos — destino das duas últimas pré-temporadas da equipe.

De acordo com o jornal espanhol Sport em matéria publicada nesta quinta-feira, o Brasil surge como forte candidato por reunir fatores que o Barça considera estratégicos: a intensa cultura futebolística, a paixão dos torcedores e o fato de o país nunca ter recebido treinos e jogos da equipe catalã ao vivo. Essa combinação torna o mercado brasileiro especialmente atraente para a marca do clube.

A diretoria, no entanto, ressalta que as negociações ainda estão em fase inicial. As conversas são informais e visam coletar ofertas financeiras, apoio logístico e garantias de infraestrutura, antes que uma decisão final seja tomada.

Um dos pontos de maior preocupação da comissão técnica é evitar viagens internas longas, priorizando um planejamento que minimize deslocamentos e preserve o descanso dos jogadores durante a preparação para a temporada 2026/27.

A escolha definitiva do destino deve levar em conta tanto o retorno econômico quanto o bem-estar do elenco, e não será anunciada nas próximas semanas.

Veja também