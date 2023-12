Brasil é eliminado pela Polônia de Swiatek na United Cup, na Austrália

A- A+

A número um do mundo, Iga Swiatek, ajudou a Polônia a vencer por 3 a 0 no duelo contra o Brasil, neste sábado (30), em Perth (Austrália), pelo grupo A da United Cup de tênis, competição mista de seleções em que os brasileiros já estão eliminados.

"Espero ser ainda mais perigosa nesta temporada, vou dar o meu melhor", prometeu Swiatek para o ano de 2024, depois de ter vencido com facilidade a brasileira Beatriz Haddad Maia (11ª do mundo) com parciais de 6-2 e 6-2.

Na outra partida de simples, Hubert Hurkacz (9º) cumpriu as previsões ao vencer Thiago Seyboth Wild (79º) por 6-7 (4/7), 6-2 e 6-3.

Na partida de duplas, Swiatek e Hurkacz venceram Bia Haddad e Marcelo Melo por 6-4 e 6-3.

O Brasil já havia perdido na sexta-feira no duelo contra a Espanha (2-1). Os grupos são formados por três equipes.

Também em Perth, a China superou a República Tcheca pelo grupo E.

Zheng Qinwen abriu o caminho para a vitória ao derrotar Marketa Vondrousava, campeã de Wimbledon 2023, por 6-1, 2-6 e 6-1. Seu compatriota Zhang Zhizhen (N.58) garantiu o ponto da vitória ao derrotar Jiri Lehecka (N.31) por 5-7, 6-3 e 6-4.

A partida de duplas foi apenas uma formalidade para a China, que já tinha a vitória garantida.

Também houve jogos da United Cup neste sábado, em Sydney.

No grupo F, a Holanda surpreendeu a Noruega de Casper Ruud (número 11 do mundo) com uma vitória por 2-1.

Após a vitória da holandesa Arantxa Russ na primeira partida de simples, Casper Ruud deixou tudo igual no placar ao vencer Tallon Griekspoor (N.23) por 6-3 e 6-4.

Mas na partida de duplas, Ruud junto com Ulrikke Eikiri não se beneficiaram do intervalo conseguido em cada set e acabaram perdendo para Demi Schuurs e Wesley Koolhof, por 7-6 (7/5) e 7-5.

Também em Sydney, no Grupo D, a Alemanha venceu a Itália por 2 a 1, graças à vitória de Angelique Kerber e Alexander Zverev na partida de duplas.

Resultados do segundo dia de competição da fase de grupos da United Cup:

- Grupo A (em Perth): Polônia venceu o Brasil 3-0

Simples:

Iga Swiatek (POL) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-2, 6-2

Hubert Hurkacz (POL) x Thiago Seyboth Wild (BRA) 6-7 (4/7), 6-2, 6-3

Duplas mistas:

Iga Swiatek/Hubert Hurkacz (POL) x Beatriz Haddad Maia/Marcelo Melo (BRA) 6-4, 6-3

- Grupo D (em Sydney): Alemanha venceu a Itália 2-1

Simples:

Jasmine Paolini (ITA) x Angelique Kerber (ALE) 6-4, 7-5

Alexander Zverev (ALE) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4

. Duplas mistas:

Angelique Kerber/Alexander Zverev (ALE) x Angelica Moratelli/Lorenzo Sonego (ITA) 6-3, 6-0

- Grupo E (em Perth): China venceu a República Tcheca 3-0

Simples:

Zheng Qinwen (CHN) x Marketa Vondrousova (CZE) 6-1, 2-6, 6-1

Zhang Zhizhen (CHN) x Jiri Lehecka (CZE) 5-7, 6-3, 6-4

Duplas mistas:

Zheng Qinwen/Zhang Zhizhen (CHN) x Marketa Vondrousova/Jiri Lehecka (CZE) 6-1, 6-2

- Grupo F (em Sydney): Holanda venceu a Noruega 2-1

Simples:

Arantxa Rus (HOL) x Malene Helgo (NOR) 7-6 (7/4), 6-1

Casper Ruud (NOR) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-3, 6-4

Duplas mistas:

Demi Schuurs/Wesley Koolhof (HOL) x Casper Ruud/Ulrikke Eikeri (NOR) 7-6 (7/5), 7-5

Veja também

Campeonato Inglês Manchester City e Aston Villa vencem e colocam pressão sobre o Liverpool