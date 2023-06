Brasil e Espanha farão amistoso contra o racismo em 2024

A- A+

Brasil e Espanha farão um amistoso "contra o racismo" em 2024, informaram, nesta segunda-feira (5), a CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Com o lema "Uma só pele", as duas federações "fecharam um acordo para a realização, em março de 2024, de um amistoso que reforça o compromisso de ambas as entidades contra o racismo e a violência no futebol. A iniciativa também servirá para intensificar as boas relações já existentes", afirmou a CBF em comunicado.

O jogo será realizado na Espanha e, se a 'Roja' tiver "compromissos oficiais" nesta janela internacional, "uma nova data será procurada no calendário", acrescentou a RFEF.

A iniciativa tem como objetivo a conscientização contra o racismo, depois de o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, ter sido alvo de insultos durante jogos do Campeonato Espanhol.

Os presidentes da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da RFEF, Luis Rubiales, vêm mantendo contatos frequentes e ambos concordaram em que o amistoso será "uma ótima oportunidade para estreitar laços e promover a união contra a violência no futebol".

Este será o décimo jogo entre Brasil e Espanha, o primeiro desde a final da Copa das Confederações de 2013, que terminou com a vitória da Seleção por 3 a 0.

Nos nove confrontos anteriores, o Brasil venceu cinco e a Espanha, dois, além de dois empates.

