Brasil e Espanha podem ter jogos da NFL na próxima temporada

O NFL pode realizar jogos no Rio de Janeiro, São Paulo e Madrid, segundo o vice-presidente executivo da franquia, Peter O’Reilly. Ele participou do podcast do jornalista Adam Schefter, na ESPN, que irá ao ar na próxima terça-feira.

O executivo contou que alguns dirigentes da NFL viajaram para as cidades no início de setembro. A ideia é que os primeiros jogos da próxima temporada já sejam realizados em algumas dessas cidades. O’Reilly contou que essas visitas são feitas constantemente.

— Como é o estádio aqui? Podemos jogar aqui? — Disse o executivo, explicando os tipos de perguntas que precisam ser respondidas.

O dirigente alegou que a NFL está construindo relacionamento nesses mercados e investindo tempo, além de ter atenção aos estádios locais:

— Há muito interesse na NFL. Quero dizer, nós vimos. Fizemos uma festa de exibição do Super Bowl no ano passado no Brasil, e estava lotado e a energia estava lá.

O executivo não revelou quais os estádios estão sendo avaliados no Brasil. Mas na Espanha as possibilidades são o Santiago Bernabeu, do Real Madrid; e o Estádio Metropolitano, do Atlético de Madrid.

O’Reilly tampouco disse quais clubes jogarão em quais países caso a ideia vá a frente. Porém, a NFL dividiu o mercado global entre os clubes. No Brasil, os Dolphins tem os direitos.

— Brasil e Espanha são dois mercados fortes e dois mercados importantes. E o mais importante é que também existem mercados nos quais os clubes estão interessados. Casar onde os clubes estão agora a construir a sua base de adeptos é importante. Também precisa de funcionar para os clubes — contou.

