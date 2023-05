A- A+

Xadrez Brasil é medalha de ouro no Pan-americano de Xadrez no Peru O título foi conquistado no último final de semana

O xadrez brasileiro comemorou no último final de semana uma importante conquista internacional em Lima, no Peru. O GM Darcy Lima, 60 anos, sagrou-se campeão Pan-americano de Xadrez 2023, na categoria Sênior +50 isolado e invicto, colocando a bandeira verde e amarela no lugar mais alto do pódio.

Vindo de dois pódios em três torneios internacionais consecutivos, Charlotte/USA, Cidade do México/MEX e o magistral Hebraica/SP, Darcy Lima confirmou a boa fase conquistando a medalha de ouro de forma invicta numa disputa contra os melhores enxadristas das Américas.

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Máximo Igor Macedo, destacou a grandeza do título.

"A conquista do GM Darcy Lima foi muito importante para o Brasil e para a CBX, pois a medalha de ouro no Pan-americano Sênior 2023 mostra que estamos atuantes e participativos nas categorias de base, no absoluto e também no sênior. Parabéns a Darcy que vem mantendo-se no mais alto nível aos 60 anos, chegando em 2022 a liderar boa parte do Campeonato Mundial Sênior", comentou o dirigente.

O time brasileiro foi formado por sete participantes: o MN Paulo Santana e Arnor Serafim Júnior, na categoria +50, e o MF Wagner Madeira, MN Milton Okamura e Cássio Sopko, no +65. O evento foi promovido pela Confederação de Xadrez da América (CCA) e reuniu participantes de todas as federações nacionais das Américas.

