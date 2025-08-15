Sex, 15 de Agosto

Basquete

Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

Seleção feminina perdeu para EUA pelo placar de 77 a 37, mas garantiu classificação para o Mundial no Canadá, em 2026

Vice-campeonato garantiu a classificação para o Mundial da modalidade - Foto: Reprodução/X/Comitê Paralímpico Brasileiro

O Brasil ficou com a medalha de prata da Copa América de basquete em cadeira de rodas após ser derrotado pelos Estados Unidos pelo placar de 77 a 37, na noite desta quinta-feira (14) no Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá (Colômbia).

Apesar do revés, a participação da seleção brasileira na competição garantiu a classificação para o Mundial da modalidade, que será disputado em 2026 em Ottawa (Canadá).

O Brasil entrou em quadra nesta quinta com a expectativa de garantir o bicampeonato da competição, após a conquista da edição 2013 do torneio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por CBBC Brasil (@cbbcbrasil)

A partir da próxima sexta-feira (15) terá início a Copa América masculina da modalidade, que será disputada até a próxima quarta-feira (20). A seleção brasileira masculina está no grupo B da competição ao lado de Estados Unidos, México e Colômbia. A chave A é formada por Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela.

