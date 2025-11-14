Futebol
Brasil elimina Paraguai nas penalidades e avança na Copa do Mundo sub-17
Próxima adversário da seleção será a França, pelas oitavas de final, nesta segunda-feira (17)
O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo sub-17. Nesta sexta-feira (14), a equipe eliminou o Paraguai, por 5x4, nas penalidades, após empate em 0x0 no tempo normal, com direito a jogador expulso do lado brasileiro.
Sem o zagueiro Vitor Hugo, que recebeu um vermelho aos oito minutos do primeiro tempo, o Brasil se segurou para levar o confronto para as penalidades. Na disputa, a seleção converteu as cobranças com Tiago, Zé Lucas, Kayke Santos Pietro Tavares e Luis Felipe Pacheco. Luis Eduardo e Arthur Ryan perderam, mas o goleiro João Pedro brilhou ao defender três batidas dos paraguaios.
Na próxima fase, o Brasil pega a França, na segunda-feira (17).