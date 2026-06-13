Sem empolgar, Brasil empata com Marrocos na estreia da Copa do Mundo
A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti na próxima rodada do Mundial
Sem empolgar, o Brasil estreou na Copa do Mundo 2026 com um empate diante da seleção de Marrocos, pela 1ª rodada do grupo C. A partida foi disputada neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).
Os gols da partida foram marcados por Vini Jr., pelo lado brasileiro, e Saibari para os marroquinos.
O próximo compromisso da Seleção Brasileira pela segunda rodada do Mundial será na sexta-feira (19), contra o Haiti. Já a seleção de Marrocos encara no mesmo dia a Escócia.
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O italiano optou por Ibañez e Douglas Santos nas laterais. Danilo e Alex Sandro, que estavam cotados para iniciar a partida, ficaram no banco de reservas. A novidade no ataque foi Igor Thiago como centroavante.
O jogo
O início da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 não foi da forma que a torcida esperava. Até os 15 minutos de jogo, Marrocos dominou completamente a partida, sem deixar o Brasil respirar no jogo.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti teve muita dificuldade no meio de campo e também sofreu pelas laterais.
Aos seis minutos, Marrocos teve a primeira finalização perigosa da partida e assustou. Após boa jogada pelo lado esquerdo, a bola chegou para Neil El Aynaoui dentro da área. O meia finalizou do meio da grande área e foi travado por Bruno Guimarães.
O gol marroquino saiu aos 20 minutos, quando o Brasil teve uma leve melhora na partida. Os brasileiros perderam a posse de bola no meio de campo com domínio errado de Lucas Paquetá e sofreu o contra-ataque em velocidade.
Brahim Díaz deu um passe na medida para Saibari. O atacante passou entre os dois zagueiros, e encobriu o goleiro Alisson para abrir o placar.
Sem jogar bem, o Brasil chegou ao empate. E veio com o que a Seleção tem de melhor: o talento individual.
Vini Jr., poucas vezes acionado na partida, recebeu a bola em condições de avançar pelo lado esquerdo. O atacante partiu para cima da marcação, cortou o adversário e encheu o pé. A finalização saiu com precisão e não deu chance para o goleiro Bounou.
- Lance do gol de Vini Jr. na estreia da Seleção Brasileira. Foto: Angela Weiss/AFP
- Lance do gol de Vini Jr. na estreia da Seleção Brasileira. Foto: Jewel Samad / AFP
- Comemoração do gol da Seleção Brasileira. Foto: Charly Triballeau / AFP
- Lance do gol de Saibari para Marrocos. Foto: Angela Weiss/AFP
- Comemoração do gol de Marrocos. Foto: Jewel Samad/ AFP
- Estádio Met Life Estadium, de Nova Jersey, completamente lotado para Brasil x Marrocos. Foto: Angela Weiss/AFP
- Estádio Met Life Estadium, de Nova Jersey, completamente lotado para Brasil x Marrocos. Foto: Angela Weiss/AFP
- Raphinha, do Brasil, após o final do jogo contra Marrocos. Foto: Timothy A. Clary/ AFP
Intervalo
Com a volta do intervalo, o Brasil passou a controlar mais a posse de bola. O domínio de Marrocos da primeira etapa não aconteceu nos primeiros minutos.
A Seleção Brasileira foi superior até os 25 minutos da etapa final, porém não foi eficiente para criar oportunidades de gol.
A melhor chance foi aos 7 minutos. O Brasil pegou a defesa marroquina desprevenida com uma cobrança rápida de lateral no campo ofensivo. O centroavante saiu cara a cara com o goleiro e perdeu a chance.
Aos 32 minutos, o Brasil voltou a criar uma oportunidade após excelente passe de Matheus Cunha. Vini Jr. recebeu na profundidade pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para a área. Raphinha chegou livre, bateu de primeira, mas fraco para defesa de Bounou.
No minuto final, Marrocos quase fez o gol da vitória. Alisson precisou fazer duas defesas para manter a igualdade no placar.
Ficha técnica
Brasil 1
Alisson, Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo Santos); Lucas Paquetá (Matheus Cunha), Vini Júnior, Raphinha e Igor Thiago (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti
Marrocos 1
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui (Salah-Eddine); Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounah (El Mourabet)i; Brahim Díaz (
Talbi), Ismael Saibari (Rahimi) e Bilal El Khannouss (Amaimouni). Técnico: Mohamed Ouahbi.
Local: MetLife Stadium (Nova Jersey/EUA)
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)
Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (Eslovênia)
VAR: Bastian Dankert (Alemanha)
Gols: Saibari (20’ do 1º tempo); Vini Jr. (31’ do 1º tempo)
Cartões Amarelos: Casemiro (BRA); Ibañez (BRA)
Público: 80.665 torcedores