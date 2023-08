A- A+

Copa do Mundo Feminina Com Marta titular, Brasil empata com a Jamaica e se despede da Copa do Mundo na fase de grupos As jamaicanas avançaram às oitavas de final junto com a França

Fim da linha. Com Marta de titular, o Brasil empatou em 0 a 0 contra a Jamaica e se despediu da Copa do Mundo feminina na fase de grupos, nesta quarta-feira (2). A partida aconteceu no Estádio Retangular de Melbourne, na Austrália.

No outro jogo do grupo F, a França venceu com tranquilidade o Panamá por 6 a 3 e garantiu a primeira posição. O Panamá até saiu na frente, mas rapidamente as francesas tomaram o controle da partida.

As classificadas do grupo brasileiro encaram nas oitavas de final quem avançar do grupo H. A última rodada acontece nesta quinta-feira (3), a partir das 7h (horário de Brasília), com os confrontos entre Colômbia x Marrocos e Coreia do Sul x Alemanha.

O jogo

Posse de bola, controle total do jogo e chances criadas. Tudo isso o Brasil teve na primeira etapa contra a Jamaica, mas faltou o gol para abrir o placar. A Seleção brasileira demonstrou afobação e forçou muitas jogadas pelos lados do campo, sem contar com uma presença efetiva dentro da área.

A primeira boa chegada brasileira foi logo aos quatro minutos, quando Debinha acionou Marta, que finalizou fraco com o pé direito. A Rainha também recebeu outro passe da companheira de ataque aos 10 minutos, porém foi travada pela defesa jamaicana na hora do chute.

A melhor chance aconteceu aos 38 minutos. Em uma rara cena de Ary Borges centralizando, a meia deu um belo passe por elevação que achou Tamires. A lateral-esquerda finalizou de primeira para uma boa intervenção da goleira Rebecca Spencer.

O Brasil voltou do intervalo com a entrada de Bia Zaneratto no lugar de Ary Borges. A seleção brasileira começou a ter a chance de ser mais efetivo nas bolas aéreas. No entanto, o Brasil teve muitas dificuldades para criar na segunda etapa. Diferente do primeiro tempo, não houve chutes em gol pela parte brasileira.

No final da partida, o Brasil começou a pressionar no abafa. No último lance da partida, as brasileiras tiveram uma chance numa cobrança de escanteio. A bola ficou viva dentro da área, mas ninguém conseguiu colocar dentro das redes jamaicanas.





