Brasil x Jamaica: veja escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo feminina, nesta quarta

Acordar cedo virou um ritual de quem acompanha os jogos da Copa do Mundo Feminina, realizada na Austrália e Nova Zelândia. Nesta quarta (2) não será diferente. Afinal, a partir das 7h (horário de Brasília), a seleção brasileira entrará em campo para um jogo com ares de decisão. Em Melbourne, a equipe encara a Jamaica, pelo Grupo F. Uma vitória garante o País nas oitavas de final. Se empatar, terá que torcer por uma situação improvável e, perdendo, o sonho do inédito título do Mundial chegará ao fim.

O Brasil é o terceiro colocado do Grupo F, com três pontos. França e Jamaica estão acima, com quatro, com as europeias no topo por conta do critério de gols marcados (2x1). Ganhando das jamaicanas, o Brasil estará assegurado no mata-mata, podendo ficar em primeiro ou segundo lugar, a depender do resultado do outro confronto da chave, entre francesas e panamenhas.

Brasil e Jamaica já se enfrentaram duas vezes, com vitórias da Canarinho. Em 2007, na fase de grupos dos Jogos Pan-Americanos, goleada por 5x0. Já em 2019, na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo da França, triunfo por 3x0.

"Cada jogo é diferente, o favorito nem sempre ganha. Temos que respeitar o adversário, independentemente de quem está do outro lado. É 11 contra 11. Antes da bola rolar, é tudo igual. Quando rolar, temos de mostrar o nosso futebol. Isso vai depender do nosso desempenho. É um jogo decisivo, e não queremos voltar para casa cedo", afirmou Marta, que não sabe se começará como titular.

"Estou preparada para jogar. Não sei quantos minutos. Isso é com ela (Pia Sundhage, técnica), mas se tiver que jogar o tempo todo, eu vou jogar. Se for alguns minutos, vou também. Estou bem, treinando normal. Não tem algo que me impeça de dar o meu melhor”, enfatizou.



Caso empate agora em 2023, as brasileiras terão que torcer para as francesas perderem do lanterna Panamá, conseguindo se classificar somente em segundo. O Brasil só foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo feminina em duas ocasiões. A primeira foi em 1991, ao terminar em terceiro no Grupo B. Depois, na edição seguinte, em 1995, sendo quarto no A. Em ambas, saiu do torneio com apenas um triunfo.

Grupo H indefinido

O Grupo H, com jogos que serão realizados na quinta, às 7h, também está embolado. Todos possuem chances de classificação. O cenário mais improvável é o da Coreia do Sul, última colocada, sem pontos ganhos. A equipe teria que vencer a Alemanha (segundo, com três pontos) por pelo menos cinco gols de diferença, além de torcer por um triunfo da Colômbia (líder, com seis) diante do Marrocos (terceiro, com três).

A Colômbia precisa apenas de um empate para não depender de outros resultados. Os sul-americanos somente não avançam se perderem por uma margem maior de três gols, aliado a uma vitória da Alemanha diante da Coreia do Sul. As sul-coreanas passarão se ganharem e se as colombianas vencerem a marroquinas. As africanas precisam vencer ou empatar para chegarem até as oitavas - neste último caso, seria preciso as asiáticas derrotarem as alemãs.

Ficha técnica

Brasil

Lelê; Antônia, Lauren, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Luana Bertolucci e Adriana; Debinha (Marta) e Geyse (Andressa Alves). Técnica: Pia Sundhage

Jamaica

Rebecca Spencer; Tiffany Cameron, Allyson Swaby, Chantelle Swaby e Deneisha Blackwood; Trudi Carter, Drew Spence, Atlanta Primus, Vyan Sampson e Jody Brown; Kayla McCoy. Técnico: Lorne Donaldson

Local: Melbourne Retangular (Melbourne/AUS)

Horário: 7h

Árbitro: Esther Staubli (SUI). Assistentes: Katrin Rafalski (ALE) e Susanne Kueng (SUI).

Transmissão: TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV

