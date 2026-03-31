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Amistoso Brasil encara Croácia em último teste antes de convocação para a Copa; veja onde assistir Confronto perante os croatas acontece às 21h desta terça-feira (31), em Orlando

A Seleção Brasileira entra em campo, na noite desta terça-feira (31), para o último teste antes da convocação para a disputa da Copa do Mundo. Depois de perder para a França, na quinta-feira, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Croácia, às 21h (horário de Brasília), no Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos. A lista final de convocados para o Mundial do Canadá, EUA e México será divulgada em 18 de maio.

Desde que assumiu o comando do Brasil, em maio do ano passado, Ancelotti acumula um aproveitamento de apenas 51% à frente da Seleção. São quatro vitórias, dois empates e três derrotas no ciclo. Números, que apesar de estarem abaixo da crítica, fazem o treinador estar satisfeito com os testes que têm sido feitos até o momento. O italiano garante ter em mente a lista de convocados, assim como o time titular para a estreia perante o Marrocos.

"Acho que esse ano foi positivo. Fizemos muitas avaliações de jogadores que eu não conhecia. Hoje temos uma ideia muito clara, tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo e bastante definida a lista final. Estamos em um caminho correto, um jogo muito bom, outro jogo um pouco menos. Temos que melhorar, obviamente, mas temos uma ideia clara do que queremos fazer na Copa do Mundo", enfatizou o treinador, em coletiva às vésperas do duelo com os croatas.

O objetivo de Ancelotti nesta Data Fifa era testar a equipe considerada titular. No entanto, o italiano teve que lidar com uma série de desfalques. Contra a França, por exemplo, Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Bruno Guimarães e Rodrygo foram os desfalques. Ainda no revés perante os franceses, o treinador viu Wesley e Raphinha se machucarem e a dupla está fora do compromisso desta terça.

"O objetivo do jogo contra França e Croácia era testar a equipe titular, mas a equipe titular não está por conta de muitas lesões. Tivemos uma boa sensação dos jogadores, aumentaram a concorrência para a lista final. A ideia não era fazer testes nesses jogos, a ideia era testar a equipe titular. Vamos ter que buscar outro caminho, mas estamos no processo correto", falou Ancelotti.

O técnico da Seleção evitou divulgar o time que entrará em campo, mas adiantou que mais uma vez a formação com quatro atacantes será a escolhida. Ancelotti confirmou também que Marquinhos retorna ao sistema defensivo e Vini Jr. será titular. Diante da Croácia, há a expectativa que peças como Endrick e Rayan também sejam observadas pela comissão técnica. Os jovens de Lyon e Bournemouth, respectivamente, não saíram do banco na última quinta-feira.

Preparação e estreia

A lista final de convocados para a Copa do Mundo do Canadá, EUA e México será divulgada em 18 de maio. Posteriormente, o Brasil inicia a preparação para o Mundial no dia 25 de maio, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. No dia 31, a equipe se despede da torcida em amistoso contra o Panamá, no Maracanã. No dia 6 de junho, já em solo norte-americano, Ancelotti e companhia enfrentam o Egito, em Cleveland. A estreia contra o Marrocos está marcada para o dia 13, às 19h, em Nova Jersey.

Ficha técnica

Brasil

Ederson; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Croácia

Livakovic; Erlic, Vuskovic e Pongracic; Stanisic, Modric, Petar Sucic e Perisic; Marco Pasalic, Kramaric e Baturina. Técnico: Zlatko Dalić.

Local: Camping World (Orlando/EUA)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Armando Villareal (EUA)

Assistentes: Ryan Graves e Kali Smith (ambos dos EUA)

VAR: Michael Radchuk (EUA)

Transmissão: TV Globo, sportv e GE TV

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