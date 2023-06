A- A+

Futebol Brasil encara Israel de olho em vaga na semifinal da Copa do Mundo sub-20 Seleção comandada por Ramón Menezes não poderá contar com Robert Renan e Arthur, ambos suspensos

Assim como na categoria principal, a Seleção Brasileira sub-20 também está de olho no hexacampeonato mundial. Sonho que pode ficar mais próximo caso a equipe derrote Israel, neste sábado (3), às 14h30, em San Juan, na Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo da categoria.



O Brasil vem de vitória por 4x1 diante da Tunísia, nas oitavas de final. Diante de Israel, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com Robert Renan, expulso no confronto anterior. Kayky deve ser o substituto. Outro desfalque será o lateral Arthur, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.





Por falar em Robert Renan, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma representação na Fifa em protesto aos atos racistas sofridos pelo defensor. Ao deixar o jogo contra a Tunísia, o jogador foi provocado pela torcida local e, posteriormente, vítima de atos racistas nas redes sociais. Os perfis já estão protocolados pela CBF e serão enviados à justiça local e à FIFA com o pedido de punição.



Onde assistir?



SporTV, CazeTV (Youtube), Casimito (Twitch) e Fifa+



Prováveis escalações



Israel

Zarfati; Feingold, Lemkin, Israelov e Revivo; Navi, Madmon, Senior, Lugassy e Abed; Turgeman. Técnico: Ofir Haim.



Brasil

Mycael; Arthur, Jean Pedroso, Kayky e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes e Guilherme Biro; Marquinhos, Sávio e Marcos

Leonardo. Técnico: Ramon Menezes.



Local: Estádio del Bicentenario (San Juan/ARG)

Horário: 14h30 (Brasília)

Veja também

Futebol Enderson comemora reação do Sport e projeta jogo contra o Avaí