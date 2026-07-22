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Vôlei

Brasil encara Japão pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei

Se passar, seleção encara o vencedor de Itália e Holanda nas semis

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Brasil encara Japão nas quartas da Liga das Nações de VôleiBrasil encara Japão nas quartas da Liga das Nações de Vôlei - Foto: Divulgação/Volleyball World

O Brasil tem encontro marcado contra o Japão, em jogo único, válido pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei, nesta quarta-feira (22), às 8h30, em Macau, na China. 

Terceira colocada na fase preliminar, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu nove partidas e perdeu apenas três, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Itália. As japonesas se classificaram em sexto com oito vitórias e quatro derrotas. 

Ainda durante a fase de classificação, Brasil e Japão se enfrentaram na terceira semana, em Osaka, na casa das adversárias. O resultado foi positivo para o time de Zé Roberto, que venceu por 3 sets a 1.

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Apesar do retrospecto positivo, o ponteira Júlia Bergmann pediu atenção e ressatou os pontos fortes das adversárias. 

“Chegou o momento mais importante na competição. Vai ser mais um jogo difícil contra o Japão. Usamos essas duas semanas para nos prepararmos e chegamos bem nessa fase final. O Japão tem muita defesa e velocidade. Já jogamos muitas vezes contra elas e é sempre um desafio”, disse Julia Bergmann.

O técnico Zé Roberto Guimarães enxerga o confronto do mesmo jeito, afirma que o erros precisam ser reduzidos, mas mostra confiança no grupo brasileiro. 

“Nunca é fácil jogar contra o Japão. Sabemos da dificuldade que é enfrentar as japonesas, pela defesa, técnica e volume de jogo que elas têm durante a partida. É uma equipe com muita técnica, precisão, que não desiste nunca e tem a defesa como ponto forte. Vamos precisar sacar bem para o nosso sistema defensivo funcionar. É a expectativa de um jogo longo e difícil. Vamos precisar errar o menos possível e fazer o nosso melhor”, analiou o treinador brasileiro.

 

Brasil x Japão - saiba onde asssitir 
Data: 22/07
Local: Macau/China
Horário: 8h30
Transmissões: GETV/Sportv 2 
 

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