Brasil encara Polônia na semifinal da Liga das Nações de Vôlei; saiba onde assistir

O Brasil encara a Polônia, em importante duelo pela semifinal da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL). O confronto acontece a partir das 8h, deste sábado (02), em Ningbo, na China.

Os comandados de Bernardinho chegam de vitória por 3 sets a 1 contra o time da casa. Apesar de uma oscilação inicial, o time brasileiro retomou o jogo consistente que rendeu o primeiro lugar na fase classificatória.

Perspectivas

O capitão Lucarelli espera mais um confronto difícil, neste que vem sendo um dos maiores clássicos dos últimos anos do vôlei mundial. Na primeira fase, o Brasil venceu por 3 sets a 1.

"Espero um jogo difícil como todos os últimos que a gente teve contra eles, sempre partidas equilibradas. Sabemos da qualidade de saque e bloqueio que eles possuem, então temos que jogar de modo inteligente e estarmos prontos em todos os aspectos do jogo", disse o camisa 18.

Um dos maiores destaques do Brasil em toda VNL, o jovem ponteiro Lukas Bergmann falou sobre a expectativa para o duelo e mira o bom desempenho coletivo.



"A Polônia vem sendo um adversário muito difícil nos últimos anos, sempre com jogos muito bons. A gente vem se tornando uma equipe mais forte e temos tudo para sairmos com essa vitória", comentou.

A Seleção Brasileira contará com dois importantes reforços que estiveram fora na última rodada. O oposto Darlan e o central Judson voltam para relação de 14 jogadores.

Adversários

Vice-campeões olímpicos em Paris 2024, a Polônia poupou jogadores ao longo da fase preliminar e terminou em quinto na classificação. Porém, no mata-mata, já largou nas quartas de final vencendo por 3 sets a 0 o Japão.

Os principais destaques foram o oposto Sasak, que tem a dura missão de substituir o craque Bartozs Kurek, e o ponteio Fornal, que segue liderando o time em quadra. Outro importante nome que pode decidir é o cubano-polonês Leon, que teve atuação discreta contra os japoneses.

Brasil x Polônia - saiba onde assistir:

Data: 02/08

Horário: 8h

Local: Ginásio de Beilun (Ningbo/China)

Transmissão: Sportv 2

