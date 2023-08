A- A+

Tênis de mesa Brasil encerra etapa do circuito mundial de tênis de mesa sem medalhas WTT Contender Rio foi o primeiro evento deste nível disputado no país

Infelizmente as medalhas não vieram para a equipe brasileira no WTT Contender Rio de Janeiro, etapa do circuito mundial de tênis de mesa que chegou ao final no último domingo (13) e que foi disputada na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Esta foi a primeira vez que o Brasil sediou o evento, que reúne 120 atletas de 35 países, entre eles 25 brasileiros (14 homens e 11 mulheres).

Um dos melhores resultados alcançados foi o de Bruna Takahashi, que parou nas semifinais da disputa feminina ao ser derrotada pela sueca Linda Bergstrom por 3 sets a 1 (parciais de 6/11, 11/8, 8/11 e 6/11). Com o resultado, a brasileira igualou seus melhores resultados na carreira em competições do circuito WTT. Em Lima (Peru), em 2022, e em Tunes (Tunísia), em 2023, a atleta do Brasil foi superada nas semifinais.

Quem também seguiu até as semifinais foi a dupla formada por Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, que pararam diante dos espanhóis Maria Xiao e Alvaro Robles após serem derrotados por 3 sets a 1 (parciais de 11/8, 6/11, 9/11 e 4/11).

Com isso, o Brasil encerrou a competição sem garantir medalhas. O título nas duplas mistas ficou com os sul-coreanos Lim Jonhghoon e Shin Yubin, que bateram os espanhóis Maria Xiao e Álvaro Robles por 3 sets a 1 (11/9, 12/10, 811, 11/4) na decisão. No individual feminino a japonesa superou a sueca Linda Bergstrom por 4 sets a 1 (8/11, 11/6, 11/3, 11/8 e 11/4) para ficar com o ouro. Já entre os homens o sueco Mattias Falck garantiu o lugar mais alto do pódio, após vencer o japonês Sora Matsushima por 4 sets a 2 (10/12, 14/12, 11/9, 9/11, 11/6 e 11/7).

Já nas duplas o domínio foi todo da Coreia do Sul, cujos atletas protagonizaram tanto a final masculina como a feminina. Shin Yubin e Jeon Jihee bateram Choi Hyojoo e Kim Nayeong por 3 sets a 1 (parciais de 9/11, 11/8, 11/6 e 11/7) para garantirem o ouro entre as mulheres. Já entre os homens Lim Jonghoon e An Jaehyun foram os melhores da competição após derrotarem Lee Sang Su e Cho Daeseong por 3 sets a 1 (11/7, 11/8, 5/11 e 11/8).

Os vencedores do WTT Contender Rio de Janeiro garantiram 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), um dos parâmetros para a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), em 2024.

Veja também

Sport Sport espera por Felipinho e Eduardo contra Guarani; Thyere será reavaliado