Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Parapan

Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas

Último dia de competição teve 6 medalhas para o país, sendo 5 de ouro

Reportar Erro
No total, o Brasil foi representado por 120 atletas de até 23 anos de idadeNo total, o Brasil foi representado por 120 atletas de até 23 anos de idade - Foto: ALESSANDRA CABRAL

Depois de ditar o ritmo do pódio durante todo o evento, o Brasil fechou o Parapan de Jovens, em Santiago, no Chile, neste domingo (9), em primeiro lugar no quadro de medalhas.

Leia também

• Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde

• Tênis em cadeira de rodas do Brasil soma 3 ouros no Parapan de Jovens

• Atleta da APA Petrolina conquista ouro no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens

Na despedida da competição, foram mais cinco medalhas de ouro e uma de prata, que fizeram o país totalizar 99 pódios, com 60 ouros, 29 pratas e 10 bronzes. Atrás do Brasil vieram Colômbia (116 medalhas) e México (98).

A bocha foi o grande destaque brasileiro no último dia de competições no Chile. Foram três ouros: pares BC3, pares BC4 e equipes (classes BC1 e BC2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

Os outros dois ouros derradeiros vieram com o futebol de cegos masculino e o vôlei sentado masculino. Já a seleção feminina de vôlei sentado ficou com a prata.

No total, o Brasil foi representado por 120 atletas de até 23 anos de idade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter