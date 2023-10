A- A+

Jogos Pan-Americanos Brasil enfrenta a Colômbia no futebol masculino pelo Pan; confira onde assistir e escalações Após um jogo difícil contra os Estados Unidos na primeira rodada, a Seleção Brasileira sub-23, comandada por Ramon Menezes, tem que vencer para se consolidar no topo da tabela do Grupo B

Nesta quinta-feira (26), Brasil e Colômbia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo B nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. A partida será às 20h, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, Chile.

Ambas as seleções vêm de vitórias em suas partidas de estreia, o que torna esse jogo ainda mais crucial, pois a equipe que sair vitoriosa estará bem encaminhada para avançar para as semifinais da competição. Na primeira rodada, o Brasil conquistou, no sufoco, uma vitória por 1x0 sobre os Estados Unidos, enquanto a Colômbia venceu Honduras por 2x0. As equipes estão empatadas com três pontos no grupo, mas a Colômbia lidera devido aos critérios de desempate.

Vale a pena mencionar que apenas jogadores com menos de 23 anos são convocados para o torneio de futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil busca encerrar um jejum de 36 anos sem conquistar a medalha de ouro, enquanto a Colômbia almeja consolidar sua liderança no grupo e avançar para a próxima fase.

Onde assistir: Canal Olímpico do Brasil e CazéTV, no Youtube

Horário: 20h

Prováveis escalações:

Brasil: Matheus Donelli; Miranda, Lucas Halter, Gustavo Martins e Patryck; Matheus Dias, Ronald e Guilherme Biro; Figueiredo, Matheus Nascimento e Kaio. Técnico: Ramon Menezes

Colômbia: Sebastián Guerra; Eber Moreno, Cristian Castro, Andrés Alarcón, Kalazán Suárez; Fabián Ángel, Alejandro García, Juan Castilla; Daniel Ruiz, Brahian Palacios, Carlos Barreiro. Técnico: Héctor Cárdenas



