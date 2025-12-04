Brasil enfrenta Angola e busca vaga antecipada nas quartas de final
Seleção joga nesta sexta-feira e tenta manter invencibilidade no Main Round
A Seleção Brasileira Feminina de Handebol entra em quadra nesta sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar Angola em partida decisiva do Main Round do Mundial 2025. Invicto na competição, o time brasileiro busca garantir, com uma rodada de antecedência, a classificação às quartas de final.
Leia também
• Handebol Brasil vence Coreia e abre o Main Round com vitória no Mundial
• Brasil enfrenta Coreia do Sul abre Main Round do Mundial de Handebol Feminino
• Brasil x Suécia: saiba onde assistir ao confronto do Mundial Feminino de Handebol
Histórico recente favorece o Brasil
O confronto mais recente entre as equipes ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, o Brasil venceu por 30 a 19, resultado que consolidou o domínio brasileiro ao longo da partida. O retrospecto reforça a confiança do grupo, mas a comissão técnica mantém o discurso de concentração total.
Campanha sólida no Mundial
Após uma primeira fase sem derrotas e uma vitória consistente contra a Coreia do Sul na abertura do Main Round, a seleção chega ao duelo com números que sustentam o bom momento: ataque eficiente, defesa ajustada e decisões bem executadas nos momentos de maior pressão.
A vitória sobre Angola coloca o Brasil matematicamente nas quartas de final, posição que o país voltou a alcançar nos Jogos de Paris e tenta repetir agora no cenário mundial.
O que esperar da partida
A expectativa é de um jogo intenso. Angola costuma apresentar forte imposição física e ritmo acelerado, enquanto o Brasil aposta na organização tática, no controle emocional e na experiência adquirida ao longo do ciclo internacional.
As Leoas entram em quadra preparadas para um confronto direto por vaga entre as oito melhores equipes do mundo, contando com o apoio da torcida brasileira na busca por mais um passo rumo à fase final.
Serviço
Mundial Feminino de Handebol 2025 - Main Round
Jogo: Brasil x Angola
Data: Sexta-feira, 05 de dezembro
Horário: 11h30 (horário de Brasília)
Com informações da assessoria