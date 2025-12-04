Qui, 04 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Handebol

Brasil enfrenta Angola e busca vaga antecipada nas quartas de final

Seleção joga nesta sexta-feira e tenta manter invencibilidade no Main Round

Reportar Erro
Time brasileiro busca garantir, com uma rodada de antecedência, a classificação às quartas de final.Time brasileiro busca garantir, com uma rodada de antecedência, a classificação às quartas de final. - Foto: Reprodução/@cbhb1

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol entra em quadra nesta sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar Angola em partida decisiva do Main Round do Mundial 2025. Invicto na competição, o time brasileiro busca garantir, com uma rodada de antecedência, a classificação às quartas de final.

Leia também

• Handebol Brasil vence Coreia e abre o Main Round com vitória no Mundial

• Brasil enfrenta Coreia do Sul abre Main Round do Mundial de Handebol Feminino

• Brasil x Suécia: saiba onde assistir ao confronto do Mundial Feminino de Handebol

Histórico recente favorece o Brasil

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, o Brasil venceu por 30 a 19, resultado que consolidou o domínio brasileiro ao longo da partida. O retrospecto reforça a confiança do grupo, mas a comissão técnica mantém o discurso de concentração total.

Campanha sólida no Mundial

Após uma primeira fase sem derrotas e uma vitória consistente contra a Coreia do Sul na abertura do Main Round, a seleção chega ao duelo com números que sustentam o bom momento: ataque eficiente, defesa ajustada e decisões bem executadas nos momentos de maior pressão.

A vitória sobre Angola coloca o Brasil matematicamente nas quartas de final, posição que o país voltou a alcançar nos Jogos de Paris e tenta repetir agora no cenário mundial.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por RuasMidia (@ruasmidia)

O que esperar da partida

A expectativa é de um jogo intenso. Angola costuma apresentar forte imposição física e ritmo acelerado, enquanto o Brasil aposta na organização tática, no controle emocional e na experiência adquirida ao longo do ciclo internacional.

As Leoas entram em quadra preparadas para um confronto direto por vaga entre as oito melhores equipes do mundo, contando com o apoio da torcida brasileira na busca por mais um passo rumo à fase final.

Serviço

Mundial Feminino de Handebol 2025 - Main Round
Jogo: Brasil x Angola
Data: Sexta-feira, 05 de dezembro
Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter