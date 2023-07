A- A+

Amistoso Perto da torcida, Brasil enfrenta Chile em último amistoso antes da Copa do Mundo feminina A despedida da Seleção rumo à Austrália acontece neste domingo (2), no Mané Garrincha, em Brasília (DF)

O Brasil encara o Chile neste domingo (2), às 10h30, no estádio Mané Garrincha. A partida marca a despedida da Seleção antes da disputa da Copa do Mundo feminina, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia a partir do dia 20 de julho.

O confronto contra o Chile será o único jogo de preparação para a Copa desde a convocação das 23 jogadoras, anunciada pela técnica Pia Sundhage na última semana. A Seleção embarca um dia após o amistoso rumo à Austrália. As brasileiras ficarão hospedadas na cidade de Gold Coast.

A partida contra o Chile pode indicar o time considerado titular por Pia. Convocada para sua sexta Copa do Mundo, a rainha Marta não tem uma vaga cativa na equipe da treinadora sueca.

“Parece música aos meus ouvidos quando uma jogadora fala sobre outras. Marta é rainha, é ícone, só de estar por perto dela, é contagioso. Ela é generosa, tem muita energia. Eu já disse algumas vezes, que na parte final do campo, ela é uma das melhores. Estar perto dela, ter a chance de estar perto dela, é muito importante. Se ela vai estar como titular, não sei. Mas o papel que eu der para ela, tenho certeza de que ela vai fazer bem”, disse a treinadora da seleção na coletiva pós-convocação.

Outra veterana com muito história no futebol feminino brasileiro, a atacante do Santos, Cristiane, ficou de fora da convocação. Apesar da ausência polêmica, que já era esperada, o Brasil tem boas opções ofensivas para a disputa do Mundial na Oceania.

Duda Sampaio, Ary Borges, Kerolin, Adriana, Geyse, Andressa Alves, Nycole, Bia Zaneratto, Gabi Nunes, Debinha, além da Marta, são nomes que fortalecem a lista de Pia.

Adversário do Brasil, o Chile não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. As chilenas foram eliminadas na repescagem para o Haiti e vive um momento de renovação após troca no comando técnico. Luis Mena foi anunciado em maio como novo treinador.

A Seleção Brasileira está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide.

Ficha técnica

Brasil

Lelê; Antonia, Kathellen (Lauren), Rafaelle (Mônica) e Tamires; Kerolin, Ary Borges, Nycole e Adriana (Andressa Alves); Geyse (Marta) e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.



Chile

Antonia Canales; Michelle Olivares (Ambar Soruco), Camila Sáez, Catalina Figueroa e Fernanda Pinilla; Yastin Jiménez, Yessenia López e Karen Araya; Daniela Zamora, Yenny Acuña (Valentina Vanarrete) e Javiera Grez. Técnico: Luis Mena.

Local: Mané Garrincha (Brasília/DF)

Horário: 10h30

Transmissão: TV Globo.



