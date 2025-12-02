Brasil enfrenta Coreia do Sul abre Main Round do Mundial de Handebol Feminino
Seleção inicia segunda fase buscando manter invencibilidade após três vitórias seguidas
A Seleção Brasileira Feminina de Handebol estreia nesta quarta-feira (3) no Main Round do Mundial 2025, às 14h (horário de Brasília), contra a Coreia do Sul, em Stuttgart, trazendo para a nova fase os quatro pontos conquistados na primeira etapa após três vitórias consecutivas.
Leia também
• Brasil x Suécia: saiba onde assistir ao confronto do Mundial Feminino de Handebol
• Brasil vence tchecas e vai à 2ª fase do Mundial Feminino de handebol
• Brasil vira jogo sobre a República Tcheca e conquista segunda vitória no Mundial de Handebol
Invicto na competição, o Brasil avançou após superar Cuba, República Tcheca e Suécia na fase inicial. O triunfo sobre a seleção sueca, referência mundial na modalidade, marcou a campanha brasileira e garantiu a classificação antecipada. As partidas mostraram um time equilibrado, com defesa eficiente e variação constante no ataque.
Coreia aposta em velocidade
O duelo desta quarta promete intensidade. A Coreia do Sul chega ao Main Round com seu tradicional estilo de jogo veloz, baseado em transições rápidas e movimentação constante. A expectativa é de equilíbrio, já que o Brasil tem mostrado consistência tática e bom controle dos jogos.
Sequência decisiva na segunda fase
Além do confronto com as sul-coreanas, o Brasil ainda enfrentará Angola no dia 5 e a Noruega no dia 7. A equipe sabe que um bom início no Main Round pode aproximar a seleção da fase eliminatória e manter viva a busca por uma vaga entre as melhores do mundo.
A partida terá transmissão da CazéTV e do SporTV.
Com informações da assessoria