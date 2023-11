A- A+

Jogos Pan-Americanos Brasil enfrenta México por vaga na final do Pan nesta quarta (1°); veja onde assistir Seleção brasileira é dona da melhor campanha da competição, com três vitórias em três jogos

A corrida pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, no Chile, segue a toda para a seleção brasileira, que recebe, nesta quinta (1°), às 20h (horário de Brasília), em Viña del Mar, o México pela semifinal do torneio masculino de futebol. Dono da melhor campanha da competição, com três vitórias em três jogos, o Brasil tenta encerrar um jejum de 36 anos sem subir ao primeiro lugar do pódio da modalidade.

A seleção brasileira chega à semifinal como líder do Grupo B sem ter levado um gol sequer. Na estreia, o time comandado por Ramon Menezes bateu os Estados Unidos por 1 a 0. No segundo jogo, a vitória foi sobre a Colômbia, por 2 a 0, e, na última partida, triunfo fácil contra Honduras, com o placar de 3 a 0.

Já o México avançou em segundo lugar do Grupo A, com quatro pontos. Na estreia, perdeu para o Chile por 1 a 0. Após isso, empatou sem gols com a República Dominicana e venceu o Uruguai por 1 a 0 na última rodada.



A outra semifinal, também nesta quarta, um pouco mais cedo, às 17h, será entre Chile e Estados Unidos, em Valparaíso.

A última vez que o Brasil subiu ao primeiro lugar do pódio no futebol masculino foi nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987. Na ocasião, a seleção bateu o Chile por 2 a 0. Ao todo, o País tem quatro medalhas de ouro na competição, empatado justamente com o México.

Apesar do foco estar no ouro, a competição também serve como preparação para o Pré-Olímpico, que será disputado na Venezuela, entre janeiro e fevereiro de 2024. Ao todo, são ofertadas duas vagas nas Olimpíadas de Paris para seleções da América do Sul.

Onde assistir

A partida entre Brasil e México terá transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil e na Cazé TV, ambos no YouTube.

Veja também

Karatê João de Nadegi concede "voto de aplauso" a pernambucano campeão mundial de Karatê