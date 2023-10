A- A+

Jogos Pan-Americanos Brasil enfrenta os EUA no futebol masculino pelo Pan; confira onde assistir e escalações Sob o comando de Ramón Menezes, a seleção sub-23 convocada para os Jogos Pan-Americanos busca conquistar a quinta medalha de ouro do Brasil na competição

Nesta segunda-feira (23), as seleções sub-23 do Brasil e Estados Unidos se enfrentam no Estádio Playa Ancha, Chile, marcando o início da trajetória dos brasileiros no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos de 2023. A bola rola às 18h (horário de Brasília).

O Brasil busca sua quinta medalha de ouro, enquanto os EUA buscam a segunda. Este será o começo da fase de grupos, com Brasil e EUA no Grupo B, acompanhados por Honduras e Colômbia.

A seleção brasileira, comandada pelo técnico Ramón Menezes, se preparou para a competição jogando um amistoso contra o Botafogo B, vencendo por 3 a 0. Os estadunidenses também vem de vitória, derrotando o Japão por 4 a 1.

Onde assistir: Canal do COB e CazéTV, no YouTube.

Horário: 18h (Brasília)

Prováveis escalações:

Brasil: Matheus Donelli, Miranda, Lucas Halter, Gustavo Martins e Patryck; Matheus Dias, Ronald e Guilherme Biro; Figueiredo, Matheus Nascimento e Kaio. Técnico: Ramón Menezes.

EUA: Brady; Reynolds, Tomkinson, Dietz e Wiley; Vargas, Morris e Cremaschi; Vassilev, Aaronson e Gómez. Técnico: Marko Mitrovic.

