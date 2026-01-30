Dom, 01 de Fevereiro

Futsal

Brasil enfrenta Peru para avançar à final da Copa América de futsal

Atual campeã, seleção masculina joga às 19h15 deste sábado (31)

Jogadores do Brasil celebram gol na Copa AméricaJogadores do Brasil celebram gol na Copa América - Foto: X/Conmebol Copa América

Invicta na primeira fase, a seleção brasileira masculina de futsal está a duas vitórias de arrematar o 13º título da história na Copa América de Futsal, em Luque (Paraguai). A Amarelinha entra em quadra neste sábado (31) contra o Peru pelas semifinais da competição. O início da partida será às !9h15 (horário de Brasília), na Arena Óscar Harrison, em Luque (Paraguai). Antes, às 16h30, no mesmo estádio, Argentina e Venezuela medirão forças na outra semi.

Além da busca do título, os finalistas da Copa América estarão automaticamente classificados para a segunda edição da Finalíssima, em novembro, contra campeão e vice europeus. O local da disputa ainda não foi definido. Na edição inaugural, em 2022, Portugal conquistou o título com vitória sobre a Espanha. 

O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, encerrou a fase inicial da Copa América na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Já a seleção peruana, adversária na semi, ficou em segundo lugar da chave A com nove pontos, um a menos que a líder Argentina.

A seleção leva vantagem no histórico de confrontos contra os peruanos, com 12 vitórias em 12 jogos. No ano passado, a Amarelinha sobrou em campo com vitória de 5 a 1 sobre os adversários na Liga Sul-Americana. Na Copa América de 2024, o Brasil goleou o Peru por 6 a 0.

Atual campeã e maior vencedora da Copa América, a Amarelinha estreou na edição deste ano com empate contra a Colômbia (2 a 2), mas depois deslanchou com goleada sobre a Bolívia (6 a 0) e vitórias sobre Chile (2 a 0) e Venezuela (2 a 1).  

