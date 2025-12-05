A- A+

Seleção Brasileira Brasil enfrentará França e Croácia nos amistosos de março, confirma presidente da CBF Confrontos marcam reencontros com antigos algozes da Amarelinha em Copas

O Brasil conheceu seus primeiros adversários na Copa de 2026. No Grupo C, terá pela frente Marrocos (dia 13 de junho), Haiti (19) e Escócia (24). Mas, antes, ainda tem pelo menos mais dois amistosos na agenda. Eles serão contra França e Croácia, no mês de março.

Os confrontos já estavam acertados pela CBF. Mas dependiam do sorteio da Copa para serem oficializados, já que havia a possibilidade dos croatas caírem no mesmo grupo do Brasil. Nesta sexta, logo após a definição das chaves, o presidente Samir Xaud confirmou os amistosos.

"Está fechado as duas seleções que iremos enfrentar: França e Croácia. Só que as datas ainda estão a definir", afirmou Xaud ao canal Sportv.

Com isso, os brasileiros reeditarão o duelo com seus algozes de 2022, os croatas. O último encontro com a França em Copa também não traz boas lembranças. Foi nas quartas de final da edição de 2006, com vitória de 1 a 0 para os europeus.

Desde então, eles voltaram a se enfrentar em outros três amistosos. Foram duas vitórias brasileiras e uma francesa.

Pela programação da CBF, a seleção ainda deve fazer mais dois amistosos depois de enfrentar franceses e croatas. Um deles será no Brasil, que servirá como despedida da torcida. Já o outro será em solo americano.

