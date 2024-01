A- A+

Pré-Olímpico masculino Brasil encara Equador com chance de garantir classificação antecipada à fase final do Pré-Olímpico A Seleção Brasileira masculina entre em campo nesta segunda-feira (29), às 17h

A Seleção Brasileira masculina de futebol volta a campo pelo Pré-Olímpico da modalidade nesta segunda-feira (29), contra o Equador, em busca da classificação atencipada à próxima fase. A partida tem início a partir das 17h, no Brigido Iriarte, e vai colocar frente a frente ass duas primeiras equipes do grupo A.

O Brasil fez duas partidas no Pré-Olímpico e é a única seleção com 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido em todo o torneio. Os equatorianos fizeram três jogos e estão na frente dos brasileiros com duas vitórias e um empate.

Com seis pontos na tabela e dois jogos a cumprir, o Brasil pode garantir a classificação para o quadrangular final em caso de vitória contra o Equador.

Apesar das duas vitórias contra Bolívia e Colômbia, o desempenho da Seleção Brasileira não está convencendo nesses primeiros jogos. De acordo com o meia-atacante Gabriel Pirani, revelado pelo Santos e atualmente no DC United, a vai evoluindo a cada jogo.

“Nós temos evoluído dentro da competição. Dois jogos, duas vitórias importantes que nos dão confiança. Tiramos a ansiedade no primeiro jogo. Concretizamos a nossa chegada de fato no Pré-Olímpico com o segundo jogo e a vitória. E nós estamos com força total para o jogo contra o Equador. Pretendemos conseguir a classificação com 100%, que é muito importante. Para isso, vamos sempre entrar focados e buscando sempre a vitória”, afirmou Pirani.

Dupla afiada

Endrick (esq) e Jhon Kenney (dir) em ação no Pré-Olímpico. Foto: Joilson Marconne/CBF

Os três gols do Brasil no Pré-Olímpico foram marcados pela dupla de ataque composta por Endrick e Jhon Kennedy. A revelação palmeirense balançou as redes uma vez em cada confronto disputado, enquanto o jogador do Fluminense fechou a vitória contra a Colômbia na última rodada.

Além do confronto contra o Equador, o Brasil ainda entra em campo na primeira fase contra a Venezuela na próxima quinta-feira pela última rodada.

Fase final do Pré-Olímpico

O Pré-Olímpico de futebol é disputado com dois grupos de cinco equipes. Os dois melhores de cada chave formam um novo quadrangular. Todos os classificados se enfrentam em turno único e definem as duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris.

Onde assistir Brasil x Equador pelo Pré-Olímpico masculino:

SporTV (TV fechada).

