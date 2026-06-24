Neymar estreia, Brasil vence Escócia com brilho de Vini Jr. e garante liderança do grupo na Copa
Seleção aguarda agora definição do Grupo F para conhecer adversário na segunda fase do Mundial
Com brilho de Vinícius Júnior, o Brasil passou pela Escócia, viu e garantiu o primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo, na noite desta quarta-feira (24). No Hard Rock, em Miami, a Seleção Brasileira bateu os europeus por 3x0 e fechou a fase de grupos com sete pontos. No outro duelo da chave, Marrocos até venceu o Haiti, por 4x2, mas ficou na segunda posição no critério do saldo de gols (6 x 3).
Agora, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu adversário na fase de 16 avos. Quem terminar em segundo entre Holanda, Japão e Suécia, encara o time brasileiro na segunda-feira (29), às 14h, em Houston.
Em campo em Miami, mas de olho no duelo entre Marrocos e Haiti, o Brasil foi superior à Escócia durante todo o primeiro tempo. Aliás, não demorou para a equipe verde e amarela abrir o placar no Hard Rock. Ainda aos seis minutos, Rayan apertou Robertson e a insistência no lance virou assistência para Vini Jr. Livre no meio da área, o craque do Real Madrid deixou o goleiro sentado e chegou ao terceiro gol no Mundial.
A pressão na saída de bola escocesa foi transformada em um novo gol. Desta vez, irregular. Vini roubou a bola de Hendry, invadiu a área e anotou o tento. Com auxílio do VAR, a arbitragem deu falta do camisa 7 sobre o adversário.
Aos 46 minutos, enquanto o Marrocos fazia o segundo gol e empatava com o Haiti, Vini Jr. voltava a bailar. Bruno Guimarães cruzou da direita e o atacante apareceu por trás da zaga escocesa para cabecear para o fundo das redes.
Neymar estreia
A segunda etapa ficou marcada pela estreia de Neymar, recuperado de lesão na panturrilha. Ovacionado em Miami, o camisa 10 foi acionado aos 30 minutos na vaga de Matheus Cunha, mas antes viu o companheiro marcar em boa trama coletiva, aos 14 minutos. Casemiro lançou Bruno Guimarães pelo meio, o volante fez boa jogada e deu um leve toque para Matheus Cunha, livre, na direita. O jogador do Manchester United bateu rasteiro para balançar as redes.
Sem posição fixa no ataque, Neymar se movimentou bem pelos lado do campo e chegou a arriscar uma finalização, aos 44 minutos. Após rebote de própria cobrança de falta, o jogador de 34 anos finalizou para defesa tranquila de Gunn.
Ficha do jogo
Brasil 3
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Rayan (Endrick), Vini Jr. e Matheus Cunha (Neymar). Técnico: Carlo Ancelotti.
Escócia 0
Angus Gunn, Patterson (Ralston), Hendry, McKenna e Andy Robertson (Tierney); Ferguson, McLean, Gannon-Doak (Christie), McTominay e McGinn (Curtis); Shankland (Adams). Técnico: Steve Clarke.
Local: Hard Rock Stadium (Miami/EUA)
Árbitro: César Ramos (MEX)
Assistentes: Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX)
Gols: Vini Jr., aos 6' e aos 46' do 1T, Matheus Cunha, aos 14' do 2T (BRA)
Cartões amarelos: Danilo, Fabinho (BRA)