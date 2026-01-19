A- A+

Jogos de Inverno Brasil estabelece maior delegação da história nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 Competição acontece entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália

O Brasil bateu recorde e terá a sua maior delegação na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. O último domingo (18) foi a data limite para a classificação de atletas e o país terá um total de 14 representantes (mais um reserva) em Milano-Cortina 2026.

A competição acontece entre os dias 6 e 22 de fevereiro, no Norte da Itália. Além de aumentar o número de atletas presentes em 40%, - foram 10 atletas em Pequim 2022 - o Brasil tem atletas com alguma perspectiva de medalha.

A presença em Milão-Cortina supera o recorde de Sochi 2014, quando foram 13 atletas na disputa dos Jogos de Inverno. Emílio Strapasson, Chefe de Missão do Time Brasil, falou sobre o momento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

“Este crescimento fortalece as modalidades de neve e gelo no país, amplia a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações”, avaliou Strapasson.

A principal expectativa do Brasil passa pelo esqui alpino. O norueguês-brasileiro, Lucas Pinheiro Braathen, também neste domingo, conquistou a medalha de prata na etapa de Wengen da Copa do Mundo de Esqui Alpino.

Confira lista dos atletas brasileiros nos Jogos de Milano-Cortina 2026:

Nicole Silveira - Skeleton

Edson Bindilatti - Bobsled

Lucas Pinheiro Braathen- Esqui Alpino

Christian Oliveira - Esqui Alpino

Giovanni Ongaro - Esqui Alpino

Alice Padilha - Esqui Alpino

Eduarda Ribera - Esqui Cross-Country

Bruna Moura - Esqui Cross-Country

Manex Silva - Esqui Cross-Country

Pat Burgener - Snowboard Halfpipe

Augustinho Teixeira - Snowboard Halfpipe

*O bobsled terá quatro atletas e um reserva, mas por enquanto há apenas a confirmação de Edson Bindilatti como piloto do trenó 4-man.

