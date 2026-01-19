Brasil estabelece maior delegação da história nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026
Competição acontece entre 6 e 22 de fevereiro, na Itália
O Brasil bateu recorde e terá a sua maior delegação na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. O último domingo (18) foi a data limite para a classificação de atletas e o país terá um total de 14 representantes (mais um reserva) em Milano-Cortina 2026.
A competição acontece entre os dias 6 e 22 de fevereiro, no Norte da Itália. Além de aumentar o número de atletas presentes em 40%, - foram 10 atletas em Pequim 2022 - o Brasil tem atletas com alguma perspectiva de medalha.
A presença em Milão-Cortina supera o recorde de Sochi 2014, quando foram 13 atletas na disputa dos Jogos de Inverno. Emílio Strapasson, Chefe de Missão do Time Brasil, falou sobre o momento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).
“Este crescimento fortalece as modalidades de neve e gelo no país, amplia a visibilidade dos atletas e inspira novas gerações”, avaliou Strapasson.
A principal expectativa do Brasil passa pelo esqui alpino. O norueguês-brasileiro, Lucas Pinheiro Braathen, também neste domingo, conquistou a medalha de prata na etapa de Wengen da Copa do Mundo de Esqui Alpino.
Confira lista dos atletas brasileiros nos Jogos de Milano-Cortina 2026:
Nicole Silveira - Skeleton
Edson Bindilatti - Bobsled
Lucas Pinheiro Braathen- Esqui Alpino
Christian Oliveira - Esqui Alpino
Giovanni Ongaro - Esqui Alpino
Alice Padilha - Esqui Alpino
Eduarda Ribera - Esqui Cross-Country
Bruna Moura - Esqui Cross-Country
Manex Silva - Esqui Cross-Country
Pat Burgener - Snowboard Halfpipe
Augustinho Teixeira - Snowboard Halfpipe
*O bobsled terá quatro atletas e um reserva, mas por enquanto há apenas a confirmação de Edson Bindilatti como piloto do trenó 4-man.