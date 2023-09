A- A+

ESPORTES Brasil estreia com vitória no pré-olímpico de vôlei masculino Seleção venceu o Catar por 3 a 0

A seleção masculina de vôlei iniciou o pré-olímpico com vitória, neste sábado, no Maracanãzinho. A equipe de Renan Dal Zotto venceu o Catar por 3 a 0, em quase 1h30 de partida. O Brasil volta a quadra neste domingo, às 10h para enfrentar a República Tcheca.

Os destaques do jogo foram Alan e Lucarelli. O Brasil confirmou o favoritismo — o Catar é o pior ranqueado entre as seleções que participam do pré-olímpico — e venceu com facilidade os dois primeiros sets, por 25 a 16 e 25 a 19.

No último set o Brasil venceu por 26 a 24, mas levou um pequeno susto. A seleção do Catar chegou a estar vencendo os et por 22 a 19, mas permitiu a virada dos brasileiros.



O pré-olímpico garante nas olimpíadas de Paris as duas melhores seleções. Além de Brasil, Catar e República Tcheca, também participam Cuba, Itália, Irã e Ucrânia. Todos enfrentam todos.

