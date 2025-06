A- A+

vôlei Brasil estreia na Liga das Nações com vitória sobre a República Tcheca Apoiada pela torcida no Maracanãzinho, seleção triunfou por 3 sets a 0

Apoiada por uma torcida apaixonada, a seleção feminina estreou na Liga das Nações Feminina (VNL) de vôlei com uma vitória por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/20 e 25/17) sobre a República Tcheca, nesta quarta-feira (4) no ginásio do Maracanãzinho.

Vitória em casa!



A seleção feminina venceu a República Tcheca por 3 sets a 0 na estreia na Liga das Nações 2025, no Maracanãzinho.



Destaque para a ponteira Ana Cristina, que foi a maior pontuadora da partida, com 16 pontos. pic.twitter.com/lgeFr2qet5 — Vôlei Brasil (@volei) June 4, 2025

O destaque do time do Brasil nesta quarta foi a ponteira Ana Cristina, que contribuiu com 16 pontos para a vitória da seleção, que também contou com boas atuações da oposta Tainara (com 13 pontos) e da ponteira Julia Bergmann (com 10 pontos).

O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães será contra os Estados Unidos. O palco do confronto será o Maracanãzinho. A partida está programada para ser disputada a partir das 21h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (5).

