Brasil estreia no Mundial de Handebol com goleada contra Cuba
Brasileiras venceram pelo placar de 41x20, nesta quinta-feira (27), na Alemanha
O Brasil fez boa estreia no Mundial de Handebol Feminino 2025, na tarde desta quinta-feira (27), na Alemanha. Soberana em quadra durante todo o confronto, a equipe do técnico pernambucano Cristiano Rocha venceu Cuba pelo placar de 41x20.
A MVP da partida foi a ponta Jéssica Quintino. As artilheiras do Brasil foram as pontas Alexandra Nascimento (7 gols) e Jamily Felix (6 gols).
O Brasil venceu nos dois tempos de jogo, mas fez duas metades em diferentes em quadra. No primeiro tempo, o placar foi construído aos poucos, com a diferença de gols aumentando sem pressa, mas também sem pausa. O time jogou fácil para vencer os 30 minutos iniciais por 18x13.
Na segunda etapa, a história foi diferente. O técnico Cristiano Rocha ajustou o time no vestiário e viu a resposta rapidamente em quadra. Se no primeiro tempo o Brasil já era melhor, no segundo, a equipe foi avassaladora. Aos seis minutos, as Leoas já tinham 24x14 no placar.
Nem mesmo quando o time rodava, com as que estavam no banco entravam para ajudar em quadra, o ritmo caia. Pelo contrário, o que se viu foi uma série de opções táticas diferentes a cada mudança, o que dificultava bastante o sistema defensivo adversário. E a diferença apenas aumentava, fechando o confronto em 41x20.
O próximo jogo do Brasil será neste sábado (29), às 14h, contra a República Tcheca, com transmissão pela SporTV e pela Cazé TV.
Com informações da assessoria