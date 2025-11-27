Qui, 27 de Novembro

Handebol

Brasil estreia no Mundial de Handebol com goleada contra Cuba

Brasileiras venceram pelo placar de 41x20, nesta quinta-feira (27), na Alemanha

Brasil iniciou Mundial sem dificuldades para bater a seleção de CubaBrasil iniciou Mundial sem dificuldades para bater a seleção de Cuba - Foto: Bruno Ruas/Ruas Mídia/CBHb

O Brasil fez boa estreia no Mundial de Handebol Feminino 2025, na tarde desta quinta-feira (27), na Alemanha. Soberana em quadra durante todo o confronto, a equipe do técnico pernambucano Cristiano Rocha venceu Cuba pelo placar de 41x20.

A MVP da partida foi a ponta Jéssica Quintino. As artilheiras do Brasil foram as pontas Alexandra Nascimento (7 gols) e Jamily Felix (6 gols).

O Brasil venceu nos dois tempos de jogo, mas fez duas metades em diferentes em quadra. No primeiro tempo, o placar foi construído aos poucos, com a diferença de gols aumentando sem pressa, mas também sem pausa. O time jogou fácil para vencer os 30 minutos iniciais por 18x13.

Na segunda etapa, a história foi diferente. O técnico Cristiano Rocha ajustou o time no vestiário e viu a resposta rapidamente em quadra. Se no primeiro tempo o Brasil já era melhor, no segundo, a equipe foi avassaladora. Aos seis minutos, as Leoas já tinham 24x14 no placar. 

Nem mesmo quando o time rodava, com as que estavam no banco entravam para ajudar em quadra, o ritmo caia. Pelo contrário, o que se viu foi uma série de opções táticas diferentes a cada mudança, o que dificultava bastante o sistema defensivo adversário. E a diferença apenas aumentava, fechando o confronto em 41x20.

O próximo jogo do Brasil será neste sábado (29), às 14h, contra a República Tcheca, com transmissão pela SporTV e pela Cazé TV.

Com informações da assessoria 

