Handebol

Brasil estreia no Mundial Feminino de Handebol em busca do bicampeonato; saiba onde assistir

Seleção enfrenta Cuba nesta quinta-feira (27), às 14h, na Alemanha, na abertura da campanha pelo segundo título mundial

Elenco do Brasil no Mundial de Handebol 2025Elenco do Brasil no Mundial de Handebol 2025 - Foto: Bruno Ruas / Ruas Mídia / CBHb

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol inicia, nesta quinta-feira (27), sua caminhada no Campeonato Mundial 2025, disputado na Alemanha e na Holanda. O Brasil, campeão mundial em 2013, entra na quadra às 14h contra Cuba, em Stuttgart, no primeiro passo da busca pelo bicampeonato.

A equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha chega ao torneio após um período intenso de preparação entre Holanda e Alemanha. Nas últimas semanas, o grupo realizou treinos de alta carga no Olympic Training Centre Papendal, em Arnhem, e ajustou os últimos detalhes em Holzgerlingen, próximo a Stuttgart, já concentrado para a estreia.

O duelo contra Cuba marca o início de um grupo que ainda tem República Tcheca e Suécia — seleções com histórico relevante em confrontos recentes com o Brasil. A comissão técnica destaca que começar bem é fundamental para ganhar ritmo e construir confiança para os desafios seguintes.

A armadora Bruna de Paula é a grande esperança brasileira dentro de quadra A armadora Bruna de Paula é a grande esperança brasileira dentro de quadra - Foto: Bruno Ruas / Ruas Mídia / CBHb

Cristiano Rocha afirma que a equipe chega ao Mundial madura, competitiva e com clareza do que precisa fazer para avançar às fases decisivas.

“Já temos uma espinha dorsal da equipe que vem atuando nas últimas competições e as atletas já assimilaram a forma de jogar. Sobre a estreia contra Cuba, precisamos impor nosso ritmo de jogo e conquistar uma vitória que nos dará ainda mais confiança na competição. Cuba tem muita tradição e vamos precisar jogar muito bem para vencê-la. Temos nível de competir e buscar três vitórias, mas um jogo por vez. Vamos para cima das cubanas em busca do resultado”, afirmou o técnico.

A partida entre Brasil e Cuba terá transmissão da SporTV e da CazeTV.

