Brasil estreia no Mundial Feminino de Handebol em busca do bicampeonato; saiba onde assistir
Seleção enfrenta Cuba nesta quinta-feira (27), às 14h, na Alemanha, na abertura da campanha pelo segundo título mundial
A Seleção Brasileira Feminina de Handebol inicia, nesta quinta-feira (27), sua caminhada no Campeonato Mundial 2025, disputado na Alemanha e na Holanda. O Brasil, campeão mundial em 2013, entra na quadra às 14h contra Cuba, em Stuttgart, no primeiro passo da busca pelo bicampeonato.
A equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha chega ao torneio após um período intenso de preparação entre Holanda e Alemanha. Nas últimas semanas, o grupo realizou treinos de alta carga no Olympic Training Centre Papendal, em Arnhem, e ajustou os últimos detalhes em Holzgerlingen, próximo a Stuttgart, já concentrado para a estreia.
O duelo contra Cuba marca o início de um grupo que ainda tem República Tcheca e Suécia — seleções com histórico relevante em confrontos recentes com o Brasil. A comissão técnica destaca que começar bem é fundamental para ganhar ritmo e construir confiança para os desafios seguintes.
Cristiano Rocha afirma que a equipe chega ao Mundial madura, competitiva e com clareza do que precisa fazer para avançar às fases decisivas.
“Já temos uma espinha dorsal da equipe que vem atuando nas últimas competições e as atletas já assimilaram a forma de jogar. Sobre a estreia contra Cuba, precisamos impor nosso ritmo de jogo e conquistar uma vitória que nos dará ainda mais confiança na competição. Cuba tem muita tradição e vamos precisar jogar muito bem para vencê-la. Temos nível de competir e buscar três vitórias, mas um jogo por vez. Vamos para cima das cubanas em busca do resultado”, afirmou o técnico.
A partida entre Brasil e Cuba terá transmissão da SporTV e da CazeTV.