Qua, 15 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Halterofilismo

Brasil faz campanha histórica no Mundial de halterofilismo paralímpico

País chega à terceira medalha na competição, com bronze de Marco Túlio

Reportar Erro
O mineiro de 22 anos de idade conseguiu subir ao pódio na sua estreia na competiçãoO mineiro de 22 anos de idade conseguiu subir ao pódio na sua estreia na competição - Foto: Alessandra Cabral/CPB

O Brasil continua fazendo história no Mundial de halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Nesta quarta-feira (15) a delegação brasileira superou a melhor campanha que tinha até então na história da competição graças à conquista da medalha de bronze de Marco Túlio Cruz na categoria até 49 quilos.

Leia também

• Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

• Gustavo Borges compartilha lições de motivação e alta performance em palestra no Recife

O mineiro de 22 anos de idade conseguiu subir ao pódio logo na sua estreia na competição com a marca de 177 quilos (que ainda foi válida como o novo recorde das Américas da sua faixa de peso). Já a medalha de ouro foi conquistada pelo turco Abdullah Kayapinar, que levantou 179 quilos, e a prata ficou com o jordaniano Omar Sami Qarada, com a marca de 178 quilos.

“É a melhor sensação do mundo. Meu primeiro Mundial. Senti toda aquela energia. Quando cheguei aqui, pensei ‘é hoje!’. Temos todo o trabalho mental que é difícil de controlar. Quando saí de casa, falei para a minha mãe que voltaria com uma medalha. Estou muito feliz”, declarou Marco Túlio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Marco Tulio Oliveira (@marcotulio.bills)

Campanha histórica

Com a conquista de Marco Túlio, o Brasil chegou ao seu terceiro pódio nas disputas individuais da competição e superou a melhor campanha que tinha até então, com duas medalhas (um ouro e um bronze) que havia obtido em Dubai 2023. Naquela ocasião, o país ainda ganhou uma prata por equipes femininas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter