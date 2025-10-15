Brasil faz campanha histórica no Mundial de halterofilismo paralímpico

A- A+

O Brasil continua fazendo história no Mundial de halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Nesta quarta-feira (15) a delegação brasileira superou a melhor campanha que tinha até então na história da competição graças à conquista da medalha de bronze de Marco Túlio Cruz na categoria até 49 quilos.

O mineiro de 22 anos de idade conseguiu subir ao pódio logo na sua estreia na competição com a marca de 177 quilos (que ainda foi válida como o novo recorde das Américas da sua faixa de peso). Já a medalha de ouro foi conquistada pelo turco Abdullah Kayapinar, que levantou 179 quilos, e a prata ficou com o jordaniano Omar Sami Qarada, com a marca de 178 quilos.

“É a melhor sensação do mundo. Meu primeiro Mundial. Senti toda aquela energia. Quando cheguei aqui, pensei ‘é hoje!’. Temos todo o trabalho mental que é difícil de controlar. Quando saí de casa, falei para a minha mãe que voltaria com uma medalha. Estou muito feliz”, declarou Marco Túlio.

Campanha histórica

Com a conquista de Marco Túlio, o Brasil chegou ao seu terceiro pódio nas disputas individuais da competição e superou a melhor campanha que tinha até então, com duas medalhas (um ouro e um bronze) que havia obtido em Dubai 2023. Naquela ocasião, o país ainda ganhou uma prata por equipes femininas.

Veja também