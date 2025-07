Brasil faz revanche contra Japão por vaga na final da Liga das Nações

A- A+

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta o Japão neste sábado, a partir das 15 horas (de Brasília e com Sportv2), por uma vaga na decisão da Liga das Nações (VNL), em Lodz, na Polônia. A outra semifinal será disputada entre Itália e Polônia, às 11 horas. A final do evento acontecerá neste domingo, às 15 horas.

Estes foram os mesmos confrontos das semifinais da edição da VNL de 2024. E o Brasil perdeu a invencibilidade para o Japão justamente na semifinal, com derrota no tie-break, e acabou em quarto lugar. Na disputa pelo bronze foi derrotado pelas polonesas por 3 a 2.

As italianas são as atuais campeãs e estão invictas no torneio até aqui. São as favoritas ao ouro.

Segunda melhor seleção da fase de classificação da VNL, o Brasil chegou à fase final com campanha de 11 vitórias e uma derrota. Na quinta-feira, com atuação convincente, passou pela Alemanha nas quartas-de-final por 3 a 0. Na fase de classificação, o Brasil fez 3 a 0 contra o Japão.

— Não podemos levar em consideração o jogo da classificatória, a última partida da fase daquela fase. Acho que todas as jogadoras estavam muito cansadas. Agora será um jogo muito difícil e equilibrado, um jogo que vale a vida — avalia a oposta Tainara.

Principal bloqueadora da VNL com 54 pontos marcados no fundamento, a central Julia Kudiess é uma das armas do Brasil no duelo contra o rápido ataque japonês. Sexta na lista de recepção com 70 acertos e sexta no ranking de saque (13 aces) a ponteira Julia Bergmann também vem tendo atuações de destaque na VNL.

O Japão teve a terceira melhor campanha da fase de classificação, com nove vitórias e três derrotas, e superou a Turquia numa batalha de cinco sets nas quartas-de-final.

— Vamos ter que ter muita paciência contra o Japão — disse Rosamaria, maior pontuadora do Brasil na última partida com 13 pontos e atleta do Denso Airybees da Liga Japonesa — Joguei no Japão nas últimas duas temporadas e as conheço muito bem. Elas têm um sistema defensivo muito forte e vamos precisar encontrar soluções para marcar pontos. Temos que seguir jogando juntas e com agressividade.

Nova capitã da equipe em 2025, a ponteira Mayu Ishikawa, que aparece em segundo lugar no ranking de recepção (98 passes) e em terceiro no saque (18 aces), é o principal destaque individual da seleção japonesa, que é comandada pelo turco Ferhat Abaş.

— É um time extremamente habilidoso, que ganhou um jogo da Turquia que pouca gente esperava — disse José Roberto Guimarães, técnico do Brasil — É um time que vai nos colocar à prova, que vai defender e que vai nos exigir tranquilidade para atacar duas ou três vezes. Temos que pensar nessas coisas, ter muita paciência e pensar em como vamos jogar taticamente contra elas. Jogamos bem na fase de classificação, tomara que possamos repetir a dose.

