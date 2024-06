A- A+

Natação Brasil fecha etapa do World Series de natação com 24 medalhas Samuel Oliveira conquistou ouro na competição disputada em Limoges

O Brasil encerrou neste domingo (9) a participação no World Series de natação paralímpica disputada em Limoges (França) com o total de 24 conquistas (dez ouros, dez pratas e quatro bronzes) considerando as medalhas obtidas nas categorias adulto e júnior.

A equipe brasileira, que apenas neste domingo alcançou três ouros, quatro pratas e um bronze, foi representada por 16 atletas na competição, que serviu como preparação para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos de Paris (França), que terão início no dia 28 de agosto.

Os três ouros do Brasil no último dia de competições foram alcançados pelo paulista Samuel Oliveira na prova dos 50 metros costas da classe S5 (comprometimento físico-motor), pelo paulista Gabriel Bandeira nos 100 metros borboleta da classe S14 (deficiência intelectual) e pelo catarinense Talisson Glock nos 400 metros livre da classe S6 (comprometimento físico-motor).

A etapa de Limoges foi realizada uma semana após o final da etapa de Berlim (Alemanha) do World Series, competição na qual o Brasil alcançou o total de 20 medalhas (sete ouros, seis pratas e sete bronzes entre adultos e juniores) e dois recordes mundiais.

Natação brasileira em Paris

As seletivas da natação paralímpica brasileira para os Jogos de Paris chegaram ao final no dia 18 de abril com a realização da Primeira Etapa do Circuito Nacional Paralímpico.

Somando as duas competições seletivas para o megaevento na capital francesa, o Circuito e o Open Internacional, 29 atletas registraram marcas melhores do que às exigidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) como um dos critérios de qualificação.

O Brasil conta com 37 vagas para as disputas de natação em Paris 2024, sendo 21 masculinas e 16 femininas.

Os nadadores que representarão o Brasil na França serão anunciados em convocação oficial que será realizada entre o final de junho e o início de julho.

Veja também

Copa América Di María marca, Messi reaparece, e Argentina bate o Equador em amistoso para Copa América