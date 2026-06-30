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COPA DO MUNDO

Brasil fica entre as 3 melhores equipes da Copa em ranking do New York Times após ir às oitavas

Apenas França e Argentina aparecem à frente dos brasileiros na lista

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Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 - Foto: Paul Ellis/AFP

A classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo também rendeu reconhecimento internacional à seleção brasileira. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, o Brasil apareceu entre as três melhores equipes do torneio em um ranking divulgado pelo The Athletic, braço de esportes do jornal norte-americano The New York Times.

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A publicação atualizou sua avaliação após a conclusão dos primeiros confrontos do mata-mata e colocou a equipe comandada por Carlo Ancelotti na terceira colocação geral. Apenas França e Argentina aparecem à frente dos brasileiros na lista.

Segundo o veículo, a reorganização do ranking foi influenciada pelos resultados da fase eliminatória. O jornal destacou que Brasil e Marrocos permaneceram vivos na disputa após superarem adversários considerados fortes, enquanto seleções tradicionais como Alemanha e Holanda acabaram eliminadas nas disputas por pênaltis.

Bruno Guimarães celebra gol de Martinelli pela SeleçãoBruno Guimarães celebra gol de Martinelli pela Seleção. Foto: Paul Ellis/AFP


A vitória brasileira sobre o Japão foi considerada importante para recolocar a equipe entre as favoritas ao título. Em Houston, a seleção saiu atrás após um erro defensivo, mas reagiu na segunda etapa. Casemiro marcou o gol de empate e Gabriel Martinelli, que entrou durante o jogo, anotou o gol da classificação.

O resultado também serviu para aliviar a pressão sobre o time de Ancelotti, que vinha sendo cobrado por atuações irregulares na fase de grupos. Agora, o Brasil aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final, que sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

CONFIRA O TOP10 DO RANKING DO NEW YORK TIMES:
1º - França
2º - Argentina
3º - Brasil
4º - Espanha
5º - Inglaterra
6º - Marrocos
7º - México
8º - Colômbia
9º - Noruega
10º - Estados Unidos

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