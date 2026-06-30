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COPA DO MUNDO Brasil fica entre as 3 melhores equipes da Copa em ranking do New York Times após ir às oitavas Apenas França e Argentina aparecem à frente dos brasileiros na lista

A classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo também rendeu reconhecimento internacional à seleção brasileira. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, o Brasil apareceu entre as três melhores equipes do torneio em um ranking divulgado pelo The Athletic, braço de esportes do jornal norte-americano The New York Times.





A publicação atualizou sua avaliação após a conclusão dos primeiros confrontos do mata-mata e colocou a equipe comandada por Carlo Ancelotti na terceira colocação geral. Apenas França e Argentina aparecem à frente dos brasileiros na lista.



Segundo o veículo, a reorganização do ranking foi influenciada pelos resultados da fase eliminatória. O jornal destacou que Brasil e Marrocos permaneceram vivos na disputa após superarem adversários considerados fortes, enquanto seleções tradicionais como Alemanha e Holanda acabaram eliminadas nas disputas por pênaltis.

Bruno Guimarães celebra gol de Martinelli pela Seleção. Foto: Paul Ellis/AFP



A vitória brasileira sobre o Japão foi considerada importante para recolocar a equipe entre as favoritas ao título. Em Houston, a seleção saiu atrás após um erro defensivo, mas reagiu na segunda etapa. Casemiro marcou o gol de empate e Gabriel Martinelli, que entrou durante o jogo, anotou o gol da classificação.



O resultado também serviu para aliviar a pressão sobre o time de Ancelotti, que vinha sendo cobrado por atuações irregulares na fase de grupos. Agora, o Brasil aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final, que sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.



CONFIRA O TOP10 DO RANKING DO NEW YORK TIMES:

1º - França

2º - Argentina

3º - Brasil

4º - Espanha

5º - Inglaterra

6º - Marrocos

7º - México

8º - Colômbia

9º - Noruega

10º - Estados Unidos

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