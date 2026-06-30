Brasil fica entre as 3 melhores equipes da Copa em ranking do New York Times após ir às oitavas
Apenas França e Argentina aparecem à frente dos brasileiros na lista
A classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo também rendeu reconhecimento internacional à seleção brasileira. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, o Brasil apareceu entre as três melhores equipes do torneio em um ranking divulgado pelo The Athletic, braço de esportes do jornal norte-americano The New York Times.
Leia também
• Bruno Guimarães iguala recorde de assistências em uma Copa do Mundo neste século
• "Selesposas" posam em foto após vitória do Brasil e ausência de Bruna Biancardi chama atenção
• Ancelotti sofre com desfalques e chega às oitavas com dilema na escalação
A publicação atualizou sua avaliação após a conclusão dos primeiros confrontos do mata-mata e colocou a equipe comandada por Carlo Ancelotti na terceira colocação geral. Apenas França e Argentina aparecem à frente dos brasileiros na lista.
Segundo o veículo, a reorganização do ranking foi influenciada pelos resultados da fase eliminatória. O jornal destacou que Brasil e Marrocos permaneceram vivos na disputa após superarem adversários considerados fortes, enquanto seleções tradicionais como Alemanha e Holanda acabaram eliminadas nas disputas por pênaltis.
A vitória brasileira sobre o Japão foi considerada importante para recolocar a equipe entre as favoritas ao título. Em Houston, a seleção saiu atrás após um erro defensivo, mas reagiu na segunda etapa. Casemiro marcou o gol de empate e Gabriel Martinelli, que entrou durante o jogo, anotou o gol da classificação.
O resultado também serviu para aliviar a pressão sobre o time de Ancelotti, que vinha sendo cobrado por atuações irregulares na fase de grupos. Agora, o Brasil aguarda a definição de seu adversário nas oitavas de final, que sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.
CONFIRA O TOP10 DO RANKING DO NEW YORK TIMES:
1º - França
2º - Argentina
3º - Brasil
4º - Espanha
5º - Inglaterra
6º - Marrocos
7º - México
8º - Colômbia
9º - Noruega
10º - Estados Unidos