Brasil ganha prata no judô por equipe mistas

A- A+

O Brasil ficou com a medalha de prata na disputa por equipe mistas dos judô nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. A equipe perdeu na decisão por 4x3 para Cuba, nesta terça (31), no Centro de Deportes de Contacto.

Além do judô, o Brasil obteve conquistas na Pelota Basca, vencendo os Estados Unidos por 2x0, e no polo aquático feminino, derrotando o Chile por 31x2. No vôlei, a seleção masculina ganhou por 3 sets a 0 do México.

Veja também

Copa do Mundo Arábia Saudita é candidata única para sediar Copa do Mundo de 2034