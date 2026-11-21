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taekwondo Brasil ganha primeira medalha no Mundial de Parataekwondo na Coreia Silvana Cardoso é prata e Brasil estreia no pódio na Ásia

A Seleção Brasileira de taekwondo paralímpico conquistou na madrugada deste sábado (21) sua primeira medalha no Mundial da modalidade, disputado em Muju (Coreia do Sul). A paraibana Silvana Cardoso ficou com a prata na categoria feminina até 57kg. Medalhista de bronze na mesma categoria nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Cardoso perdeu para a iraniana Maryaa Abdollahpour na decisão do ouro.

Outros resultados brasileiros em Muju

A mineira Ana Carolina Moura, campeã na categoria até 65kg nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, foi eliminada na mesma categoria na Coreia do Sul nas quartas de final para a russa Diana Abuziarova. Também nas quartas de final, mas pela categoria masculina até 70kg, o fluminense Valter Sedano foi derrotado pelo iraniano Amirmohammad Haghighatshenas. Já o paranaense João Gabriel Cardoso foi eliminado nas oitavas de final para o uzbeque Kudratjon Hayadarov.

As disputas do Mundial de parataekwondo seguem até domingo (22) e o Brasil está representado por 10 atletas.

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