Futsal Brasil goleia Croácia e garante classificação às oitavas da Copa do Mundo de futsal Seleção venceu por 8 x 1, nesta terça-feira (17), em Bucara, no Uzbequistão

O Brasil mais uma vez confirmou a sua condição de favorito na Copa do Mundo de futsal ao golear, nesta terça-feira (17), a Croácia por 8 x 1, em Bucara, no Uzbequistão, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B. Com 100% de aproveitamento e com a vaga garantida nas oitavas de final, a seleção brasileira lidera o Grupo B pelo saldo.

Em dois duelos, o Brasil estufou a rede 18 vezes com apenas um gol tomado. A Tailândia, que também venceu o seu compromisso nesta jornada (triunfo de 10 x 5 diante de Cuba), conta com duas vitórias nas duas partidas que fez.

A seleção nacional encerra a sua participação na etapa classificatória nesta sexta-feira. O duelo vai ser contra a Tailândia, às 9h30 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo de Bucara.

Vindo de derrota na estreia para a Tailândia por 2 x 1, a Croácia iniciou o duelo com uma marcação forte. A estratégia, no entanto, durou apenas 13 minutos. Eleito o melhor jogador do mundo, Pito fez boa jogada pela esquerda e acertou o canto para fazer 1 x 0 Brasil.

Quando tudo indicava que missão seria facilitada pela vantagem no placar, aconteceu o que ninguém esperava: o empate da Croácia Numa bobeada de marcação, Marinovic recebeu livre e tocou na saída do goleiro Willian.

O duelo ficou tenso e os croatas começaram a apelar para o jogo violento. Kuraja deixou o braço no rosto de Dyego. Na cobrança da falta, o próprio camisa 7 bateu firme e recolocou o Brasil novamente à frente: 2 x 1. A Croácia abriu mão do esquema defensivo e pagou pela ousadia. Marcel ganhou uma disputa na defesa, atravessou a quadra e ampliou. A vitória se transformou em goleada antes do intervalo. Neguinho bateu cruzado, e fez 4 x 1.

O segundo tempo foi bem mais tranquilo. Prova disso foi que o Brasil chegou ao quinto gol fazendo uma triangulação próximo à área da Croácia sem marcação. Pito iniciou a jogada, Marlon deu a assistência e Marcel fez 5 x 1. Na sequência, Pito bateu cruzado e aumentou a vantagem: 6 x 1.

Em ritmo de treino, o Brasil chegou ao 7 x 1. O canhoto Arthur recebeu pela direita, jogou a bola entre as pernas de seu marcador, driblou ainda o goleiro e marcou um golaço. O passeio teve sequência com bela assistência de Pito. Ele descolou um passe na medida para Rafa Santos estufar a rede e fazer o oitavo e definir uma nova goleada na competição.





