Brasil goleia Índia no último de seus três amistosos
Seleção brasileira vence a disputa com um jogo apático, lento e sem dinamismo
O Brasil goleou a Índia por 4 a 0 neste sábado (3), em Calcutá, no último de seus três amistosos da Data Fifa, em que a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado.
A enorme diferença de nível técnico e físico entre as duas seleções, que se enfrentaram pela primeira vez na história, se refletiu no domínio absoluto que o Brasil exerceu na partida realizada no estádio Salt Lake.
Embora se esperasse uma goleada avassaladora a favor da seleção canarinho, os jogadores de Ancelotti entraram em ritmo mais lento, passando a impressão de que não queriam constranger os anfitriões.
Com um jogo apático, lento e sem dinamismo, o Brasil praticamente não ameaçou o goleiro Gurpreet Singh Sandhu durante a primeira meia hora de partida.
Atuando pela esquerda, Vinícius Jr. teve novamente uma atuação muito apagada, semelhante às que vem apresentando ao longo da temporada no Real Madrid.
Foi Estêvão, pela direita, quem assumiu o protagonismo pelo Brasil para decidir a partida. Aos 28 minutos, ele recebeu a bola rente à linha lateral direita, avançou em direção à entrada da área sem praticamente nenhuma marcação e soltou um chute forte que abriu o placar.
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Mesmo em ritmo moderado, a seleção brasileira teve a chance de ampliar a vantagem aos 36 minutos, quando Pedro acertou a trave em uma cabeçada.
Aos 42 minutos, Estêvão deu um lançamento em profundidade pela direita para o atacante do Flamengo, que finalizou diante de Singh Sandhu para fazer 2 a 0.
Ancelotti, pressionado após o fracasso na Copa do Mundo de 2026, fez cinco substituições no intervalo. Mas a apatia da Seleção persistiu.
Samuel Lino, que havia acabado de entrar, aproveitou uma falha na saída de bola da defesa indiana aos 58 minutos para fazer 3 a 0.
A partir daí, o Brasil não voltou a finalizar contra o gol adversário até os acréscimos, quando, na última jogada, Lino marcou o gol que definiu o placar final de 4 a 0 com um chute rasteiro, após uma bela jogada individual.
Escalações:
Índia: Gurpreet Singh Sabnhu (cap) (Prabhsukhan Gill 46') - Tekcham Abhishek Singh (Hmingthan Valpuia 59'), Anwar Ali (Mehtab Singh 83), Bijoy V (Pramveer Ranbir 69'), Akash Mishra (Jay Gupta 46') - Ryan Williams (Farukh Choudhary 83') - Sahal Abdul Samad (Edmund Lalrindika 59'), Muhammed Ashique Kuruniyan (Sanan Mohammed K 46), Anirudh Thapa (Macarton Louis Nickson 83), Lalengmawia Apuia Ralte (Rahim Ali 83') - Manvir Singh (Vikram Singh 83'). Técnico: Khalid Jamil.
Brasil: Pedro Morisco - Matheuzinho (Vanderson 46'), Marquinhos (cap) (Jair 60'), Arthur Dias (Mauro Júnior 61'), Douglas (Gabriel 46') - Danilo (Bruno Guimaraes 46'), Andrey Santos (Martinelli 61') - Gabriel Bontempo (Douglas Luiz 46') - Vinícius Júnior (Samuel Lino 46'), Estêvão (Breno Bidon 67'), Pedro (Endrick 61'). Técnico: Carlo Ancelotti.