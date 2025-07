Brasil goleia Uruguai e avança para final da Copa América feminina

A- A+

O Brasil está na final da Copa América feminina. Nesta terça-feira (29), a equipe goleou o Uruguai por 5x1, no estádio Casa Blanca, no Equador, pela semifinal. Na decisão, as brasileiras enfrentarão a Colômbia, sábado (2), às 18h, no mesmo local.

Em menos de 30 minutos, o Brasil transformou o já esperado favoritismo em placar elástico. Primeiro com Amanda Gutierres, de cabeça, após belo passe de Marta. Depois foi a vez de Gio Garbelini aproveitar cruzamento rasteiro e ampliar.

Antes do intervalo, quando Daiana Fariás derrubou Isa Haas na área, coube a Marta cobrar a penalidade e fazer 3x0. No lado do Uruguai, a melhor chance foi com Belén Aquino, que acertou o travessão.

Por falar em Isa, a brasileira teve a infelicidade de, no início do segundo tempo, marcar um gol contra. Antes que o Uruguai pudesse esboçar uma reação, porém, o Brasil ampliou com Amanda, em cobrança de falta.

Sem tirar o pé e aproveitando o cansaço do Uruguai, o Brasil chegou ao quinto gol com Dudinha, fechando a conta.



Antes da decisão entre brasileiras e colombianas, a Copa terá a disputa do terceiro lugar. Na sexta-feira, a Argentina enfrenta o Uruguai, às 21h, no estádio Casa Blanca.

Veja também