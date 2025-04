A- A+

handebol Brasil faz amistosos contra Hungria em preparação para o Mundial de Handebol Feminino Brasil estreia em 2025 dando pontapé na caminhada para o Mundial de Handebol Feminino, que será realizado no final do ano, na Alemanha e Holanda

A Seleção Brasileira de Handebol Feminino deu o pontapé inicial na preparação para o Campeonato Mundial, que será realizado na Holanda e Alemanha, entre novembro e dezembro deste ano.



As Leoas foram convocadas pelo técnico Cristiano Rocha e, entre o domingo (6) e o dia 13 de abril, vão se concentrar em Gyor, na Hungria, para realizarem uma fase de treinamentos que inclui dois amistosos contra a seleção anfitriã.

O primeiro amistoso diante da Hungria está marcado para o dia 10 de abril. A bola começa a rolar a partir das 13h30 (horário de Brasília), com transmissão do Canal Olímpico do Brasil. Já o segundo duelo será no dia 13, às 11h (horário de Brasília), sem transmissão. Para o técnico Cristiano Rocha, os embates contra as húngaras, tradicionais nomes da modalidade, vão ser muito valiosos nessa caminhada da Seleção Brasileira.

"Agora voltamos para uma realidade muito diferente, que são os confrontos com equipes europeias. São estilos de jogo muito distintos. As atletas da equipe húngara estão envolvidas nos melhores times do mundo. Jogaremos os amistosos fora de casa, em uma realidade adversa. A preparação agora é para voltar a enfrentar as grandes seleções do mundo, que são as favoritas aos títulos internacionais, como Mundial e Olimpíada. Vamos usar a força do grupo para conseguirmos fazer bons amistosos e manter a preparação para o Mundial", explicou.

Novidade na convocação

A convocação feita pelo treinador Cristiano Rocha veio com a base do time que foi campeão invicto do Sul-Centro Americano, no Rio de Janeiro, no fim do ano passado. Nomes de peso da equipe, como a goleira Gabi Moreschi, a armadora Bruna de Paula e a ponta Adriana Cardoso seguem na lista. A única novidade ficou a cargo da ponta esquerda Barbarah Bella, que vem fazendo grande temporada no Pinheiros-SP e conquistou a vaga na equipe.

"Já vemos um processo de continuidade com o ciclo passado. Houve uma transformação natural do nosso elenco, mas dessa vez vamos manter a base que estava no Sul-Centro Americano, com a inserção de uma atleta. A Barbarah é uma jogadora que está fazendo por merecer a convocação, super bem no seu clube, e vem integrar nossa seleção", disse o treinador.

Antes dos jogos, as atletas vão passar por uma bateria de treinamentos na Hungria para poder, mais uma vez, adquirir o entrosamento e competir no mais alto nível.

"Primeiro, temos que ter o grupo em boas condições físicas para poder realizar as atividades, porque esse período é muito complicado para as atletas. Faltam pouco menos de dois meses para acabar a temporada europeia, então elas estão na fase final dos seus campeonatos nacionais e continentais", começou Cristiano Rocha.



"Então esperamos ter um grupo em condições de fazer os treinamentos para que possamos manter nossa forma de jogar depois de tanto tempo longe, já pensando em modelar a equipe para a preparação para o Campeonato Mundial no fim do ano", completou.

Aprendizado

Os duelos contra a Hungria marcam a estreia da Seleção Brasileira Feminina em 2025. A última exibição foi em alto nível, na conquista do Sul-Centro Americano diante da própria torcida. Além de dar show em quadra, de quebra, as Leoas garantiram vaga no Mundial de Handebol, marcado para acontecer entre os dias 27 de novembro e 14 de dezembro de 2025, na Holanda e na Alemanha.

Segundo Cristiano Rocha, a experiência no campeonato foi muito importante para manter o grupo fechado com o objetivo maior: fazer bonito no Mundial e no ciclo para as Olimpíadas de Los Angeles-2028.

"O Sul-Centro Americano foi um campeonato legal, em casa, com a torcida, mas agora voltamos para uma realidade muito diferente. Como lição do Sul-Centro Americano, fica a concentração das atletas e o respeito pelo campeonato que estávamos disputando. Foi mais um momento de estarmos juntos, fechados dentro do nosso objetivo, em casa, com a torcida", pontuou.

Amistosos

HUNGRIA x BRASIL

10 de abril (quinta-feira) - Gyor/Hungria

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Canal Olímpico do Brasil

HUNGRIA x BRASIL

13 de abril (sábado) - Gyor/Hungria

Horário: 11h (horário de Brasília)

Sem transmissão

