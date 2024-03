A- A+

Seleção Brasileira Brasil encara Inglaterra em amistoso que marca a estreia de Dorival Júnior na área técnica As seleções campeãs mundiais se enfrentam neste sábado (23), a partir as 16h (horário de Brasília), em Wembley

Dia de estreia. O técnico Dorival Júnior vai comandar a Seleção Brasileira pela primeira vez neste sábado (23), em amistoso internacional contra a Inglaterra. O confronto entre as duas seleções campeões mundiais tem início a partir das 16h (horário de Brasília) e será disputado em Wembley.

Além dos ingleses, o Brasil encara nesta data Fifa a Espanha na próxima terça-feira (26). Esses amistosos servem de preparação para a Copa América 2024, que será disputada em no mês de junho.

Campeão da Copa do Brasil com o São Paulo no ano passado, Dorival assumiu a Amarelinha para substituir Fernando Diniz. O treinador do Fluminense teve um aproveitamento de apenas 38% com duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos.

Da convocação no dia 1° de março até o duelo contra a Inglaterra, o novo técnico precisou realizar algumas mudanças na equipe. O goleiro Ederson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli foram as principais ausências para Dorival.

Um retorno importante foi de Lucas Paquetá. O meia do West Ham ficou de fora das convocações com Fernando Diniz por uma investigação por suposta manipulação de apostas esportivas. Ele deve voltar já como titular da equipe.

Início de trabalho

Em entrevista coletiva antes da partida, o técnico Dorival Júnior admitiu que pode faltar equilíbrio ao time nesse pontapé inicial do trabalho, mas demonstrou confiança em passar credibilidade ao torcedor brasileiro.



"É natural que talvez não tenhamos o equilíbrio necessário ao longo de 90 minutos. Porém, teremos uma equipe que dará o pontapé inicial para que tenhamos uma equipe confiável e que passe respeito e acima de tudo credibilidade ao nosso torcedor. Sei que talvez não seja tudo no mesmo momento, porém, foram trabalhos importantes, um nível de assimilação alto dos atletas, por isso uma confiança grande de que possamos fazer uma grande partida", disse o treinador.

Além da estreia na área técnica, o Brasil vai entrar em campo com o novo uniforme para a Copa América. Diante da Inglaterra, a camisa utilizada será a azul.

Como chega a Inglaterra

Ao contrário da Seleção Brasileira, a Inglaterra vive um momento de estabilidade no comando técnico. Gareth Southgate lidera a equipe desde o ciclo para a Copa do Mundo de 2018. Ele foi semifinalista na Rússia, vice na EuroCopa 2021 e eliminado nas quartas de final no Catar.

Dois dos principais astros da seleção inglesa, os atacantes Bukayo Saka e Harry Kane são problemas para o duelo contra o Brasil. O primeiro está fora por dores musculares, equanto o centroavante é dúvida por lesão no tornozelo.

O último encontro entre brasileiros e ingleses aconteceu em 2017, no mesmo palco do confronto deste final de semana. Com Tite no comando, o Brasil ficou no empate em 0 a 0. A partida ficou marcada pelas poucas chances de gol para os dois lados.

Ficha técnica:

Inglaterra

Pickford; Walker, Maguire, Stones e Chiwell; Rice, Henderson e Bellingham; Rashford, Harry Kane (Palmer) e Foden. Técnico: Southgate.

Brasil

Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Wembley, em Londres (ING)

Horário: 16h

Transmissão: Globo e SporTV

Veja também

Futebol Auxiliar lamenta aproveitamento do Náutico como mandante e analisa críticas da torcida a Ray Vanegas