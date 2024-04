Brasil mantém 5º lugar no ranking masculino da Fifa; Argentina lidera

A seleção brasileira manteve o quinto lugar no ranking masculino da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (4). Trata-se da primeira atualização da lista desde a estreia de Dorival Júnior como treinador da equipe nacional. Atual campeã mundial, a Argentina sustentou a primeira colocação, agora com maior vantagem sobre a segunda colocada, a França.

