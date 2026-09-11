Brasil mantém campanha perfeita no Sul-Americano de vôlei feminino ao ganhar bem da Colômbia

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A seleção brasileira de vôlei feminino continua firme na busca pela vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Com novo triunfo por 3 a 0 no Maracanãzinho, nesta quinta-feira, diante da Colômbia, parciais de 25/19, 25/18 e 36/34, a equipe de José Roberto Guimarães manteve a campanha perfeita no Sul-Americano e a liderança isolada. A maior pontuadora da partida foi Ana Cristina, com 28 pontos.





Depois de bater Venezuela e Peru sem problemas, a equipe verde e amarelo repetiu a dose contra as colombianas, consideradas uma rival mais forte, e chegou aos nove pontos, diante de oito da segunda colocada Argentina. Apenas a campeã do torneio por pontos corridos se garante na Olimpíada. Segundo e terceiro colocados levam vaga para o Mundial.



Com folga nesta sexta-feira, a seleção brasileira volta à quadra no Maracanãzinho somente no sábado, diante das chilenas, asa 13h30. A "decisão" contra as argentinas está agendada para o domingo, ainda com horário indefinido, mas devendo ser o duelo que fecha a competição, ao meio-dia.



28 vezes Aninha!



Ana Cristina foi a maior pontuadora da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil!



Com 28 pontos, a ponteira teve mais uma grande atuação, com 26 de ataque e 2 de bloqueio. #CBV #vôleibrasil #seleçãofeminina pic.twitter.com/1hpyDwjJrZ — Vôlei Brasil (@volei) September 11, 2026

O Brasil entrou para seu jogo mais difícil até então no Sul-Americano com sua escalação titular, com a levantadora Roberta, a oposta Rosamaria, as ponteiras Ana Cristina e Gabi, além das centrais Lorena e Diana e a liberto Nyeme.



O técnico José Roberto Guimarães sabia que não podia desperdiçar pontos na briga direta pela primeira colocação com a Argentina - fez 3 a 2 diante das colombianas - e queria uma vitória por ao menos 3 a 1 para resgatar a liderança.



E o começo foi animador, com a equipe mostrando concentração e força e logo abrindo boa vantagem no placar, com oito pontos seguidos e 12 a 4 no placar. O time jogava solto e Rosamaria apareceu bem para anotar 19 a 13 e depois fazer bela defesa que resultou em contra-ataque de Ana Cristina, comemorado somente após o recurso verde e amarelo.



Mesmo permitindo leve reação das colombianas, reduzindo o placar para 21 a 18 em bloqueio diante de Gabi, o Brasil fechou o primeiro set - o seu com uma adversária anotando mais pontos até então no Sul-Americano - por 25 a 19, com ataque para fora, abrindo 1 a 0.

QUE PONTO, MEUS AMIGOS!!!!!!!!!! Ó....... ARREPIEI pic.twitter.com/GGt9Y34ei3 — Vôlei Brasil (@volei) September 10, 2026

O segundo set começou com um susto, com Rosamaria acusando incômodo no joelho esquerdo com somente seis pontos disputados e 3 a 3 no marcador. Atendida, demonstrou que tudo estava bem, mas deixou a quadra amparada e mancando.



O Brasil sentiu o baque e, com alguns erros, permitiu que a rival abrisse 10 a 7. Zé Roberto parou o jogo para acalmar a equipe enquanto Rosamaria se dirigia aos vestiários para atendimento avançado. A reação foi de imediato com bloqueio de Sabrina e 10 a 10. E, logo, a virada para 12 a 10. Com bom ritmo, o time brasileiro fechou a segunda parcial com facilidade: 25/18.



O terceiro set começou muito equilibrado. O placar ficou igual até 8 a 8. Com bela atuação de Ana Cristina, o time nacional abriu 10 a 8 e obrigou o técnico colombiano a pedir tempo.



Lideradas por Pascua, as colombianas reagiram de imediato e o jogo voltou a ficar empatado em 11 pontos. Com muita defesa, a Colômbia liderou o placar, ao abrir 16 a 14 e depois 21 a 18.



Com um saque melhor, o Brasil empatou em 23 pontos. Em final de set muito disputado, Gabi e Ana Cristina lideraram a vitória por 36 a 34.

A seleção feminina venceu a Colômbia e segue invicta no Campeonato Sul-Americano por Banco do Brasil.



Mais um 3 a 0 pra conta e mais um passo na caminhada pelo título e pela vaga olímpica em Los Angeles 2028!



E sábado tem mais! Às 13h30, no Maracanãzinho, contra o Chile. pic.twitter.com/iP8mmlDjhh — Vôlei Brasil (@volei) September 11, 2026

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