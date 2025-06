Brasil leva 1º pódio em Mundiais de ginástica rítmica com a prata na edição juvenil da Bulgária

A- A+

Leia também

• Porta-voz confirma negociação de compra dos Lakers, que bateria recorde global do esporte

• Los Angeles Lakers é vendido por US$ 10 bilhões no negócio mais valioso da história do esporte

O Brasil conquistou neste sábado sua primeira medalha na história em Mundiais de ginástica rítmica. O conjunto do país, na soma das séries mista e simples, obteve 48.900 pontos e terminou com a prata no Mundial juvenil de Sofia. Em casa, a Bulgária terminou com 49.900 e o ouro. A Ucrânia fechou o pódio com 48.400.



O conjunto brasileiro, formado por Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz e treinado por Juliana Coradine, também foi eleito o mais sincronizado da competição, reforçando o impacto técnico e artístico de sua apresentação. Amanda tem 13 anos e as demais ginastas nasceram em 2010.



"A gente não esperava um resultado tão grandioso. O que sempre tivemos em mente era fazermos coreografias bem-feitas e sairmos felizes da quadra. Só quis passar isso para as meninas. De repente, elas fizeram duas séries lindas", afirmou a treinadora Juliana Coradine. "Meu Deus, a gente conseguiu. É uma coisa incrível para nós. Este momento é de felicidade e de muita gratidão. Estamos falando da geração futura, daquela que estará treinando já olhando para a próxima edição dos Jogos Olímpicos. Quero agradecer a todos e a todas que fizeram parte deste processo", completou.



O conjunto geral (ou All Around) consiste na soma de duas séries Nos cinco arcos, a nota do Brasil foi 25.100, e nos cinco pares de maças, 23.800. Neste domingo, a partir das 7h (de Brasília), o Brasil vai disputar a série de arcos, para a qual se classificou em primeiro lugar. Nas maças, as brasileiras avançaram com a quarta melhor nota.



As vice-campeãs mundiais fazem parte da seleção brasileira juvenil permanente e treinam no Centro Nacional, em Aracaju. A seleção juvenil conta uma comissão técnica própria, composta pela treinadora principal, pela auxiliar e por um corpo multidisciplinar formado por mais de dez profissionais.

Veja também