A- A+

Mundial Sub-17 Brasil busca recuperação no Mundial Sub-17 contra Nova Caledônia; veja onde assistir Os meninos da Seleção Brasileira perderam de virada para o Irã na primeira rodada

A estreia do Brasil no Mundial Sub-17 não tinha como ser mais decepcionante: uma derrota de virada por 3 a 2 para o Irã. Nesta terça-feira (14), a garotada brasileira vai ter a chance de se recuperar em duelo contra a Nova Caledônia, às 6h (horário de Brasília), no Jakarta International Stadium, na Indonésia.

Com a derrota para os iranianos, o Brasil ficou na terceira posição do grupo C. Quem lidera é a Inglaterra, que aplicou a maior goleada da competição na estreia contra a Nova Caledônia ao vencer por 10 a 0.

O Brasil é o atual campeão da categoria e busca se tornar o maior vencedor com cinco títulos. Para isso, precisa se recuperar na segunda rodada da fase de grupos.

"A gente não conseguiu fazer no segundo tempo o que a gente fez no primeiro. Agora vamos levantar a cabeça para enfrentar a Nova Caledônia, depois a Inglaterra, e buscar duas vitórias", disse Rayan, autor do primeiro gol brasileiro na derrota contra o Irã.

O Mundial Sub-17 tem a primeira fase com seis grupos. Os dois primeiros colocados dos grupos e os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.

Rubro-negro convocado

Promessa da base do Sport, o lateral-direito Pedro Lima está presente entre os convocados da Seleção Brasileira para o Mundial Sub-17. Ele estreou como titular diante do Irã, mas é dúvida para o segundo jogo.



Provável escalação:

Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima (Vitor Gabriel), Vitor Reis, Da Mata e Souza; Sidney, Lucas Camilo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias. Treinador - Phelipe Leal.

Nova Caledônia: Kutran; Hanye, Diko, Nganyane; Simon Ue, Gohopue, Hnaissilin, Upa; Alebate, Saiko, Angexetine. Técnico: Léonardo Lopez.

Onde assistir: SporTV (TV fechada), Cazé TV (Youtube e Twitch TV), Globoplay e Fifa+ (streaming).

Veja também

Promessa Endrick demonstra preocupação com a imagem e afirma não gostar de baladas