Futebol Brasil perde para o Marrocos no Mundial Sub-20, toma "olé" e se complica na competição

A seleção brasileira masculina de futebol continua sem vencer no Mundial Sub-20. Depois de empatar com o México, o time do técnico Ramon Menezes perdeu para Marrocos, nesta quarta-feira (1º), em Santiago, no Chile, por 2 a 1, complicando sua classificação para as oitavas de final. No Grupo C, o Brasil tem apenas um ponto, contra seis do líder Marrocos.

No outro jogo da chave, México e Espanha empataram por 2 a 2. Os mexicanos somam dois pontos e os espanhóis apenas um. O Brasil volta a jogar no sábado (4) diante da Espanha.

O campeonato reúne 24 seleções distribuídas em seis grupos. As duas melhores seleções colocadas de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas.

O jogo

Depois de uma bobeada na defesa logo no início do jogo, a seleção brasileira ficou com o domínio da partida, mas produziu poucas jogadas de ataque.

O primeiro lance importante foi aos 19 minutos, quando Luighi cabeceou para defesa parcial do goleiro. No rebote, Erick Belé teve duas chances para marcar,mas desperdiçou.

O Brasil seguiu com mais presença no campo de ataque e, aos 32 minutos, o juiz chegou a marcar pênalti sobre Luighi, mas o VAR mostrou que o atacante do Palmeiras simulou e o lance foi impugnado, com cartão amarelo para o jogador brasileiro.

O Brasil só voltou a ameaçar a meta marroquina aos 50 minutos, com bela cabeçada do lateral-direito Igor Serrote, que parou em defesa do goleiro.

O segundo tempo começou com Marrocos iniciando a marcação apenas em seu campo, deixando a iniciativa para o Brasil. João Cruz perdeu boa chance aos dois minutos, mas aos cinco a defesa voltou a falhar na saída de bola e Yassine por pouco não abriu o placar.

Mas aos 14 minutos não teve jeito. Em jogada pela direita, a bola é levantada na área e Othmane Maamma bateu de primeira. A bola desviou em Yago e enganou Otávio: 1 a 0, Marrocos.

Ramon Menezes fez três alterações na sequência: Rayan Lucas, João Cruz e Leandrinho saíram para as entradas de Rhuan Gabriel, Murilo Rhikman e Leo Derik. As alterações não mudaram o panorama do jogo.

O Brasil ficou com a bola, mas só tentou jogadas individuais para superar a bem postada zaga do Marrocos. Sem sucesso. Pior. Voltou a falhar na saída de bola e foi castigado com o gol de Zabiri, aos 30 minutos.

O gol desestruturou totalmente a seleção, que ouvu=iu o público presente gritar "olé". O terceiro gol de Marrocos ficou mais próximo que o primeiro do Brasil.

Mas aos 45 o VAR flagrou um pênalti para o Brasil. Yago converteu e o árbitro deu dez minutos de acréscimos. O Brasil pressionou no desespero, quase empatou em cabeçada de Yago.



