Brasil no Mundial de Vôlei: veja datas e horários das partidas
Seleção busca o tetracampeonato da competição, nas Filipinas
O Brasil busca o tetracampeonato na 21ª edição do Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, nas Filipinas. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Bernardinho, está no grupo H da competição, com China, República Tcheca e Sérvia.
A seleção brasileira tem Cachopa, Brasília, Darlan, Alan, Chizoba, Adriano, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann, Arthur Bento, Flavio, Matheus Pinta, Judson e Maique. O Sportv 2 transmite as partidas.
O Brasil é tricampeão mundial, com títulos conquistados em sequência em 2002, 2006 e 2010.
Veja datas dos jogos da seleção brasileira masculina no Mundial de Vôlei:
14/9 (domingo) - Brasil 3x1 China (10h)
15/9 (segunda-feira) - Brasil x República Tcheca (23h)
17/9 (quarta-feira) - Brasil x Sérvia (23h)