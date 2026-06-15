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futebol Brasil nunca ganhou a Copa do Mundo sem ter vencido a partida de estreia Seleção vem de empate em 1x1 com Marrocos e precisa repetir feito que apenas outras quatro seleções conseguiram na história

Nos cinco títulos mundiais, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, o Brasil saiu vencedor em todos os jogos de estreia. Dado que pode preocupar os brasileiros para a edição de 2026 da Copa do Mundo. Afinal, no confronto de abertura, a Canarinho ficou apenas no 1x1 com Marrocos, em Nova Jersey, pelo Grupo C.



Estreias

Em 1958, o Brasil estreou vencendo a Áustria por 3x0. Quatro anos depois, no bicampeonato, superou o México por 2x0. A caminhada rumo ao tri começou com uma goleada por 4x1 para a antiga Tchecoslováquia.

Com gols de Romário e Raí, o Brasil estreou em 1994 vencendo a Rússia por 2x0, construindo a trajetória que culminou no tetracampeonato. Já em 2002, a primeira das sete vitórias que marcou o pentacampeonato foi diante da Turquia, na rodada inicial, por 2x1.





Exceções

No geral, apenas quatro seleções conseguiram ganhar a Copa do Mundo mesmo tropeçando na estreia. A primeira foi a Inglaterra, em 1996. Na abertura da competição, os ingleses, anfitriões da festa, empataram em 0x0 com o Uruguai. Daí por diante, os europeus foram colecionando vitórias até a decisão, batendo a Alemanha por 4x2.

Quem também empatou sem gols na estreia foi a Itália, em 1982, diante da Polônia. A equipe, aliás, avançou de fase apenas com resultados de igualdade, com dois placares de 1x1 diante de Peru e Camarões. Nos demais confrontos, os italianos venceram todos os adversários - incluindo o Brasil, eliminado ao perder por 3x2. Na final, a Azzurra ganhou por 3x1 da Alemanha.

Em 2010, a Espanha estreou perdendo por 1x0 para a Suíça. Ainda assim, recuperou-se na fase de grupos e avançou ao mata-mata, ganhando todos os duelos pelo placar mínimo, incluindo a decisão diante da Holanda.

Por fim, a Argentina foi a última a ser campeã mundial mesmo sem ganhar na estreia. Messi e companhia perderam por 2x1 para a Arábia Saudita, mas foi superando os demais obstáculos ao longo da campanha que terminou com o título diante da França, nas penalidades.

Para repetir o feito das demais seleções, o Brasil tenta se recuperar no Grupo C. No dia 19 de junho, na Filadélfia, a equipe encara o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada.

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